Испания готова присоединиться к поставкам танков Leopard в Украину

По данным El Pais испанские министерство обороны и министерство иностранных дел страны, а также офис премьера Испании обдумывают свой вклад в программу поставок танков.

Источники издания elDiario говорят, что Испания в вопросе поставок танков будет делать то же, что и Европа.

Утром 25 января глава администрации премьер-министра Феликс Боланьос повторил, что обязательство страны состоит в том, чтобы "быть там, где Германия, где Франция, или там, где Соединенные Штаты, которые помогают Украине". При этом официально решение об отправке основных боевых танков в Украину он не подтвердил.

"Что Испания собирается делать, так это принимать решения рука об руку со своими партнерами по НАТО и ЕС, решения, которые мы принимаем в отношении Украины, всегда находятся в этом контексте", – отметил он.

После того как Германия официально объявила о поставках танках в Украину, Роблес заявила, что ее страна тоже готова присоединиться к поставкам, пишет AFP.

Министр также добавила, что ее страна готова предложить обучение работы с танками и техническое обслуживание.

* España está "dispuesta" a enviar tanques de combate alemanes Leopard a Ucrania, señala la ministra de Defensa, Margarita Robles, añadiendo que su país está lista para ofrecer "entrenamiento" para operarlos y "mantenimiento" #AFP pic.twitter.com/M2FrvORkOQ — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 25, 2023

В беседе с EFE Роблес заявила, что для поставок Испании необходима координация с союзниками. По словам министра, до этого согласования пока невозможно определить количество техники, которую страна отправит.

Как отмечает La Voz de Galicia, испанская армия имеет 108 боевых танков Leopard 2A4. Эти танки были арендованы у Германии в 1995 году, прибыли через три года и, наконец, были куплены в 2005 году примерно за €15 млн. Из этого числа 53 не эксплуатировались в течение десятилетия после того, как их разместили в логистическом центре Casetas (Сарагоса) на складе длительного хранения.