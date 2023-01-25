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Испания готова присоединиться к поставкам танков Leopard в Украину

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Испанская армия имеет 108 боевых танков Leopard 2A4
Испанская армия имеет 108 боевых танков Leopard 2A4
Фото: EPA

Испания присоединится к европейскому плану по поставке Киеву танков Leopard 2. Об этом 25 января написали издания El Pais и La Voz de Galicia. Позже эту информацию подтвердила и министр обороны Испании Маргарита Роблес.

По данным El Pais испанские министерство обороны и министерство иностранных дел страны, а также офис премьера Испании обдумывают свой вклад в программу поставок танков.

Источники издания elDiario говорят, что Испания в вопросе поставок танков будет делать то же, что и Европа.

Утром 25 января глава администрации премьер-министра Феликс Боланьос повторил, что обязательство страны состоит в том, чтобы "быть там, где Германия, где Франция, или там, где Соединенные Штаты, которые помогают Украине". При этом официально решение об отправке основных боевых танков в Украину он не подтвердил.

"Что Испания собирается делать, так это принимать решения рука об руку со своими партнерами по НАТО и ЕС, решения, которые мы принимаем в отношении Украины, всегда находятся в этом контексте", – отметил он.

После того как Германия официально объявила о поставках танках в Украину, Роблес заявила, что ее страна тоже готова присоединиться к поставкам, пишет AFP.

Министр также добавила, что ее страна готова предложить обучение работы с танками и техническое обслуживание.

В беседе с EFE Роблес заявила, что для поставок Испании необходима координация с союзниками. По словам министра, до этого согласования пока невозможно определить количество техники, которую страна отправит.

Как отмечает La Voz de Galicia, испанская армия имеет 108 боевых танков Leopard 2A4. Эти танки были арендованы у Германии в 1995 году, прибыли через три года и, наконец, были куплены в 2005 году примерно за €15 млн. Из этого числа 53 не эксплуатировались в течение десятилетия после того, как их разместили в логистическом центре Casetas (Сарагоса) на складе длительного хранения.

Контекст:

Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц. 

Великобритания официально заявляла, что намерена поставить Украине 14 британских танков Challenger 2.

Ожидалось, что по итогам восьмого заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн", которое состоялось 20 января, будет объявлено о предоставлении Украине немецких танков Leopard, но глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники не достигли договоренности.

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине были готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. 25 января Германия объявила, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит другим странам их реэкспорт.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран. Среди них – Польша, которая хочет передать Украине 14 танков Leopard 2. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Германия, Украина, НАТО, Испания, война, вооружение, военная техника, война России против Украины, ЕС, Leopard
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