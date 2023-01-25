"Спасибо, Олаф Шольц. Вместе мы сильнее". Премьеры Польши и Великобритании похвалили ФРГ за решение по танкам Leopard для Украины

Решение об отправке Leopard в Украину – большой шаг к тому, чтобы остановить Россию, прокомментировал решение Шольца (на фото) Моравецкий Фото: EPA

Об этом Моравецкий написал в Twitter 25 января.

"Спасибо, Олаф Шольц. Решение об отправке Leopard в Украину – большой шаг к тому, чтобы остановить Россию. Вместе мы сильнее", – отметил Моравецкий.

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 25, 2023

Решение Шольца приветствовал также премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Правильное решение союзников и друзей по НАТО отправить основные боевые танки в Украину, – подчеркнул Сунак в Twitter. – Вместе с [танками] Challenger 2 они усилят оборонительную огневую мощь Украины. Вместе мы наращиваем наши усилия, чтобы Украина выиграла эту войну и установила прочный мир".

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 25, 2023

Правительство Германии 25 января приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. По данным издания, ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

"Это решение соответствует нашей хорошо известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне", – прокомментировал Шольц.

Также Германия разрешила реэкспорт Leopard 2 странам, которые хотят передать их Украине из своих запасов.