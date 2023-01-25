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"Спасибо, Олаф Шольц. Вместе мы сильнее". Премьеры Польши и Великобритании похвалили ФРГ за решение по танкам Leopard для Украины

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Решение об отправке Leopard в Украину большой шаг к тому, чтобы остановить Россию, прокомментировал решение Шольца (на фото) Моравецкий
Решение об отправке Leopard в Украину – большой шаг к тому, чтобы остановить Россию, прокомментировал решение Шольца (на фото) Моравецкий
Фото: EPA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил благодарность канцлеру Германии Олафу Шольцу за его решение разрешить поставку в Украину немецких танков Leopard 2.

Об этом Моравецкий написал в Twitter 25 января.

"Спасибо, Олаф Шольц. Решение об отправке Leopard в Украину – большой шаг к тому, чтобы остановить Россию. Вместе мы сильнее", – отметил Моравецкий.

Решение Шольца приветствовал также премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Правильное решение союзников и друзей по НАТО отправить основные боевые танки в Украину, – подчеркнул Сунак в Twitter. – Вместе с [танками] Challenger 2 они усилят оборонительную огневую мощь Украины. Вместе мы наращиваем наши усилия, чтобы Украина выиграла эту войну и установила прочный мир".

Правительство Германии 25 января приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. По данным издания, ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

"Это решение соответствует нашей хорошо известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации и согласованно на международном уровне", – прокомментировал Шольц. 

Также Германия разрешила реэкспорт Leopard 2 странам, которые хотят передать их Украине из своих запасов.

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине были готовы передать пять стран.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран. Среди них – Польша, которая хочет передать Украине 14 танков Leopard 2. Моравецкий заявил, что его страна работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине".

Поставить Украине 14 танков Challenger 2 намерена Великобритания.

Теги: Россия, Германия, Украина, Польша, Великобритания, правительство, танки, ФРГ, военная помощь, война России против Украины, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, Риши Сунак, Олаф Шольц, канцлер, Leopard
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