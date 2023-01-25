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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поблагодарил Германию за танки, а Шольц снова призвал НАТО не становиться стороной войны с Россией

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Политики пообщались 25 января по телефону
Политики пообщались 25 января по телефону
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор после решения Германии передать танки Leopard 2 для борьбы с российской агрессией. Об этом 25 января сообщает Sky News.

Канал отмечает, что политики пообщались перед тем, как Шольц выступил с обращением перед немецким парламентом. 

После этого, обращаясь к Бундестагу, Шольц заявил, что развязанная Россией война "поставила под сомнения все принципы, о которых договорилась Европа", и Германии пришлось изменить той политике, которой она следовала десятилетиями.

Решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и согласии на их экспорт из других стран, которое сегодня было опубликовано правительством, Шольц назвал "правильным". При этом он дал понять, что страны НАТО должны по-прежнему проявлять осторожность, чтобы не допустить эскалации конфликта.

"Причиной вызовов, с которыми мы сталкиваемся, является страшная агрессивная война против Украины. Мы будем делать все необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время мы хотим убедиться, что не будет эскалации войны между Россией и НАТО", – добавил он.

Зеленский опубликовал в Telegram пост с благодарностью "за важные и своевременные решения" Берлина в вопросе военной помощи Украине.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только в разговоре с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен ему и всем нашим друзьям в Германии", – написал президент.

Согласно решению правительства, ФРГ передаст Украине 14 основных боевых танков Leopard 2. Der Spiegel отмечает, что это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2.

Как пишет издание, ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине были готовы передать пять стран.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран. Среди них – Польша, которая хочет передать Украине 14 танков Leopard 2. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, аргументируя затягивание с передачей Украине танков, заявлял, что Германия пойдет на такой шаг, если это сделают "друзья и союзники". 24 января СМИ сообщили, что США рассматривают возможность передачи Украине танков Abrams, чтобы таким образом подтолкнуть Германию к поставкам Украине Leopard 2.

Поставить Украине 14 танков Challenger 2 намерена Великобритания.

Теги: Германия, НАТО, танки, военная техника, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Олаф Шольц, Leopard
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