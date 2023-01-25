Зеленский поблагодарил Германию за танки, а Шольц снова призвал НАТО не становиться стороной войны с Россией

Канал отмечает, что политики пообщались перед тем, как Шольц выступил с обращением перед немецким парламентом.

После этого, обращаясь к Бундестагу, Шольц заявил, что развязанная Россией война "поставила под сомнения все принципы, о которых договорилась Европа", и Германии пришлось изменить той политике, которой она следовала десятилетиями.

Решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и согласии на их экспорт из других стран, которое сегодня было опубликовано правительством, Шольц назвал "правильным". При этом он дал понять, что страны НАТО должны по-прежнему проявлять осторожность, чтобы не допустить эскалации конфликта.

"Причиной вызовов, с которыми мы сталкиваемся, является страшная агрессивная война против Украины. Мы будем делать все необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время мы хотим убедиться, что не будет эскалации войны между Россией и НАТО", – добавил он.

Зеленский опубликовал в Telegram пост с благодарностью "за важные и своевременные решения" Берлина в вопросе военной помощи Украине.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только в разговоре с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен ему и всем нашим друзьям в Германии", – написал президент.

Согласно решению правительства, ФРГ передаст Украине 14 основных боевых танков Leopard 2. Der Spiegel отмечает, что это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2.

Как пишет издание, ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.