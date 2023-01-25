Украина должна получить из Европы 80 немецких танков Leopard 2 – Der Spiegel

Немецкие танки могут быть доставлены в Украину к концу марта, отмечает Der Spiegel Скриншот: Bundeswehr / Facebook

В частности, 14 основных боевых танков Leopard 2 предоставит Германия.

Der Spiegel отмечает, что это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2.

Как пишет издание, ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Немецкие танки могут быть доставлены в Украину к концу марта, подчеркивает Der Spiegel.

ФРГ приняла решение о передаче танков Украине в результате "интенсивных консультаций, проведенных с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии", указали в правительстве ФРГ.

Также Германия предоставит разрешения на реэкспорт Leopard 2 странам, которые хотят передать Украине такие танки из своих запасов.

"Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. В дополнение к обучению пакет будет также включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем", – резюмировали в правительстве ФРГ.