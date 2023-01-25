Украина должна получить из Европы 80 немецких танков Leopard 2 – Der Spiegel

В частности, 14 основных боевых танков Leopard 2 предоставит Германия.
Der Spiegel отмечает, что это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2.
Как пишет издание, ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Немецкие танки могут быть доставлены в Украину к концу марта, подчеркивает Der Spiegel.
ФРГ приняла решение о передаче танков Украине в результате "интенсивных консультаций, проведенных с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии", указали в правительстве ФРГ.
Также Германия предоставит разрешения на реэкспорт Leopard 2 странам, которые хотят передать Украине такие танки из своих запасов.
"Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. В дополнение к обучению пакет будет также включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем", – резюмировали в правительстве ФРГ.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине были готовы передать пять стран.
Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран. Среди них – Польша, которая хочет передать Украине 14 танков Leopard 2. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, аргументируя затягивание с передачей Украине танков, заявлял, что Германия пойдет на такой шаг, если это сделают "друзья и союзники". 24 января СМИ сообщили, что США рассматривают возможность передачи Украине танков Abrams, чтобы таким образом подтолкнуть Германию к поставкам Украине Leopard 2.
Поставить Украине 14 танков Challenger 2 намерена Великобритания.