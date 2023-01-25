Генсек НАТО: Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо

По его словам, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин изменил свою цель – доминировать над Украиной.
"Ничто не указывает на то, что он готовится к миру. Он готов пожертвовать десятками тысяч российских солдат в этой ничем не оправданной войне. Он мобилизовал более 200 тыс. военнослужащих, планирует мобилизовать больше и активно работает над закупкой большого количества оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея. Мы знаем, что Россия планирует новые наступления, и мы должны быть к ним готовы", – сказал генсек НАТО.
Столтенберг подчеркнул, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Однако то, чего Украина может достичь в таких переговорах, неразрывно связано с военной ситуацией.
"Поэтому если мы хотим найти решение, при котором Украина выживет как суверенная и свободная страна, то действовать необходимо уже сейчас. Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо", – добавил он.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Столтенберг заявил 15 января 2023 года, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от Запада в ближайшее время.
Польша 11 января 2023 года объявила о создании коалиции, которая предоставит Украине танки западного образца. Варшава намерена передать роту немецких танков Leopard (всего такие танки готовы предоставить Украине пять стран, заявляли в МИД Украины). Великобритания тоже уже сообщила, что передаст Украине танки – 14 единиц Challenger 2.
25 января Германия официально объявила, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит другим странам их реэкспорт.