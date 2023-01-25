Генсек НАТО: Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо

Столтенберг говорит, что нет никаких признаков того, что Путин готов к миру Фото: EPA

По его словам, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин изменил свою цель – доминировать над Украиной.

"Ничто не указывает на то, что он готовится к миру. Он готов пожертвовать десятками тысяч российских солдат в этой ничем не оправданной войне. Он мобилизовал более 200 тыс. военнослужащих, планирует мобилизовать больше и активно работает над закупкой большого количества оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея. Мы знаем, что Россия планирует новые наступления, и мы должны быть к ним готовы", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Однако то, чего Украина может достичь в таких переговорах, неразрывно связано с военной ситуацией.

"Поэтому если мы хотим найти решение, при котором Украина выживет как суверенная и свободная страна, то действовать необходимо уже сейчас. Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо", – добавил он.