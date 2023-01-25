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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек НАТО: Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо

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Столтенберг говорит, что нет никаких признаков того, что Путин готов к миру
Столтенберг говорит, что нет никаких признаков того, что Путин готов к миру
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Альянса усилить поддержку Киева, в том числе танками и другой тяжелой техникой. Об этом он сказал 24 января в интервью немецкому изданию Welt.

По его словам, нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин изменил свою цель – доминировать над Украиной.

"Ничто не указывает на то, что он готовится к миру. Он готов пожертвовать десятками тысяч российских солдат в этой ничем не оправданной войне. Он мобилизовал более 200 тыс. военнослужащих, планирует мобилизовать больше и активно работает над закупкой большого количества оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея. Мы знаем, что Россия планирует новые наступления, и мы должны быть к ним готовы", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Однако то, чего Украина может достичь в таких переговорах, неразрывно связано с военной ситуацией.

"Поэтому если мы хотим найти решение, при котором Украина выживет как суверенная и свободная страна, то действовать необходимо уже сейчас. Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо", – добавил он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Столтенберг заявил 15 января 2023 года, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от Запада в ближайшее время.

Польша 11 января 2023 года объявила о создании коалиции, которая предоставит Украине танки западного образца. Варшава намерена передать роту немецких танков Leopard (всего такие танки готовы предоставить Украине пять стран, заявляли в МИД Украины). Великобритания тоже уже сообщила, что передаст Украине танки – 14 единиц Challenger 2.

25 января Германия официально объявила, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит другим странам их реэкспорт.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, война, Йенс Столтенберг, вооружение, война России против Украины, россияне, Leopard
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