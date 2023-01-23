В Норвегии на закрытом заседании обсудят военную поддержку Украины – СМИ

В заседании примут участие 20 политиков Стортинга (парламента Норвегии).
Время и место встречи пока засекречены. Как отметила газета, этот комитет собирается для решения важных вопросов внешней и оборонной политики Норвегии.
По информации редакции, главной темой встречи станут танки Leopard. В частности, обсудят заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не будет возражать, если другие страны отправят Украине танки. Такое заявление открывает "новые возможности" для Норвегии, на вооружении у которой также есть боевые танки, отметила газета.
На заседании комитета политики обсудят, должна ли Норвегия обращаться к Берлину с просьбой разрешить поставить Украине танки немецкого производства.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
По итогам встречи в Рамштайне глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.