ГОРДОН
 
 
МИР

В Норвегии на закрытом заседании обсудят военную поддержку Украины – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Норвежские политики на закрытом парламентском заседании обсудят поддержку Украины
Норвежские политики на закрытом парламентском заседании обсудят поддержку Украины
Фото: depositphotos.com

В Норвегии на закрытое заседание соберется парламентский комитет по иностранным делам и обороне, чтобы обсудить поддержку Украины. Об этом 23 января сообщила норвежская газета Dagbladet.

В заседании примут участие 20 политиков Стортинга (парламента Норвегии).

Время и место встречи пока засекречены. Как отметила газета, этот комитет собирается для решения важных вопросов внешней и оборонной политики Норвегии.

По информации редакции, главной темой встречи станут танки Leopard. В частности, обсудят заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не будет возражать, если другие страны отправят Украине танки. Такое заявление открывает "новые возможности" для Норвегии, на вооружении у которой также есть боевые танки, отметила газета.

На заседании комитета политики обсудят, должна ли Норвегия обращаться к Берлину с просьбой разрешить поставить Украине танки немецкого производства.

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

По итогам встречи в Рамштайне глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

Теги: Германия, Украина, Норвегия, танки, вооружение, парламент, Анналена Бербок, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Сопонару показала себя без одежды и белья
Сопонару показала себя без одежды и белья
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (39890)
2
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (29341)
3
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (28808)
4
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией (26577)
5
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (25751)
6
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (21823)
7
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (20226)
8
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу (18839)
 
 
 
 