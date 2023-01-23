В Норвегии на закрытом заседании обсудят военную поддержку Украины – СМИ

В заседании примут участие 20 политиков Стортинга (парламента Норвегии).

Время и место встречи пока засекречены. Как отметила газета, этот комитет собирается для решения важных вопросов внешней и оборонной политики Норвегии.

По информации редакции, главной темой встречи станут танки Leopard. В частности, обсудят заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не будет возражать, если другие страны отправят Украине танки. Такое заявление открывает "новые возможности" для Норвегии, на вооружении у которой также есть боевые танки, отметила газета.

На заседании комитета политики обсудят, должна ли Норвегия обращаться к Берлину с просьбой разрешить поставить Украине танки немецкого производства.