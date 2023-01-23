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Нет аргументов, почему ЕС не может передать Украине танки – глава МИД Латвии

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Ринкевичс заявил, что для восстановления мира в Европе нужно предоставить Украине все, что потребуется
Ринкевичс заявил, что для восстановления мира в Европе нужно предоставить Украине все, что потребуется
Фото: EPA

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс раскритиковал Германию за ее нерешительность в отношении того, отправлять ли Украине танки Leopard 2. Свое мнение журналистам он высказал 23 января перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе (Бельгия), сообщило Bloomberg.

"На данный момент нет веских аргументов в пользу того, почему не могут быть предоставлены боевые танки, почему не могут быть обеспечены системы ПВО", – заявил чиновник. 

Он подчеркнул, что Россия и так продолжает эскалацию, несмотря на то, есть решение предоставить танки или нет.

Ринкевичс заявил, что для восстановления мира в Европе нужно предоставить Украине все, что потребуется, включая боевые танки. Он добавил, что следующие несколько недель могут стать "решающими". 

Сегодня в Брюсселе проходит заседание Европейского совета по международным делам.

Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заседание посвящено предоставлению военной помощи Украине.

"Мы обсудим уровень военной поддержки после встречи в Рамштайне. В Рамштайне прозвучало много обязательств, много обязательств со стороны нескольких государств-членов... На встрече будет присутствовать [министр иностранных дел Украины] Дмитрий Кулеба", – сказал Боррель.

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

По итогам встречи в Рамштайне глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

Теги: Германия, Украина, МИД, Латвия, Польша, Бельгия, танки, МИД Латвии, Эдгарс Ринкевичс, Дмитрий Кулеба, Европа, Борис Писториус, Жозеп Боррель, ЕС, Leopard
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