Нет аргументов, почему ЕС не может передать Украине танки – глава МИД Латвии

"На данный момент нет веских аргументов в пользу того, почему не могут быть предоставлены боевые танки, почему не могут быть обеспечены системы ПВО", – заявил чиновник.
Он подчеркнул, что Россия и так продолжает эскалацию, несмотря на то, есть решение предоставить танки или нет.
Ринкевичс заявил, что для восстановления мира в Европе нужно предоставить Украине все, что потребуется, включая боевые танки. Он добавил, что следующие несколько недель могут стать "решающими".
Сегодня в Брюсселе проходит заседание Европейского совета по международным делам.
Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заседание посвящено предоставлению военной помощи Украине.
"Мы обсудим уровень военной поддержки после встречи в Рамштайне. В Рамштайне прозвучало много обязательств, много обязательств со стороны нескольких государств-членов... На встрече будет присутствовать [министр иностранных дел Украины] Дмитрий Кулеба", – сказал Боррель.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
По итогам встречи в Рамштайне глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.