Нет аргументов, почему ЕС не может передать Украине танки – глава МИД Латвии

Ринкевичс заявил, что для восстановления мира в Европе нужно предоставить Украине все, что потребуется Фото: EPA

"На данный момент нет веских аргументов в пользу того, почему не могут быть предоставлены боевые танки, почему не могут быть обеспечены системы ПВО", – заявил чиновник.

Он подчеркнул, что Россия и так продолжает эскалацию, несмотря на то, есть решение предоставить танки или нет.

Ринкевичс заявил, что для восстановления мира в Европе нужно предоставить Украине все, что потребуется, включая боевые танки. Он добавил, что следующие несколько недель могут стать "решающими".

Сегодня в Брюсселе проходит заседание Европейского совета по международным делам.

Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заседание посвящено предоставлению военной помощи Украине.

"Мы обсудим уровень военной поддержки после встречи в Рамштайне. В Рамштайне прозвучало много обязательств, много обязательств со стороны нескольких государств-членов... На встрече будет присутствовать [министр иностранных дел Украины] Дмитрий Кулеба", – сказал Боррель.