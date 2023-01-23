Германия, не соглашаясь отправить танки Украине, попадает в определенную международную изоляцию – МИД Польши

Об этом 23 января в эфире Polskie Radiо рассказал замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

Накануне, 22 января, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства.

Заявление Бербок "важно и является чем-то новым", потому что Германия "до сих пор не выражала такой позиции и даже сказала, что она не дает или не даст этого согласия", прокомментировал Мулярчик.

По его словам, "Германия, не соглашаясь отправить танки, попадает в определенную международную изоляцию и ее позиция будет очень слабой, если она и дальше будет сохранять такую позицию".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 23 января, что Варшава намерена направить Берлину официальный запрос по поводу передачи Leopard Украине.

"Мы будем обращаться за таким разрешением, но это вопрос второстепенный. Даже если мы в конечном итоге не получим его, мы все равно поставим наши танки в Украину вместе с другими [странами] из состава небольшой коалиции", – подчеркнул Моравецкий.

Мулярчик одобрил публичное обсуждение вопроса предоставления Украине танков Leopard.

Замглавы МИД добавил, что "с немцами тихо ничего нельзя делать, потому что они скажут нет – "nein", и все".

Только общественное, международное и медийное давление "может изменить решение правительства Германии", резюмировал Мулярчик.