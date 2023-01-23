Германия, не соглашаясь отправить танки Украине, попадает в определенную международную изоляцию – МИД Польши

Об этом 23 января в эфире Polskie Radiо рассказал замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.
Накануне, 22 января, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства.
Заявление Бербок "важно и является чем-то новым", потому что Германия "до сих пор не выражала такой позиции и даже сказала, что она не дает или не даст этого согласия", прокомментировал Мулярчик.
По его словам, "Германия, не соглашаясь отправить танки, попадает в определенную международную изоляцию и ее позиция будет очень слабой, если она и дальше будет сохранять такую позицию".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 23 января, что Варшава намерена направить Берлину официальный запрос по поводу передачи Leopard Украине.
"Мы будем обращаться за таким разрешением, но это вопрос второстепенный. Даже если мы в конечном итоге не получим его, мы все равно поставим наши танки в Украину вместе с другими [странами] из состава небольшой коалиции", – подчеркнул Моравецкий.
Мулярчик одобрил публичное обсуждение вопроса предоставления Украине танков Leopard.
Замглавы МИД добавил, что "с немцами тихо ничего нельзя делать, потому что они скажут нет – "nein", и все".
Только общественное, международное и медийное давление "может изменить решение правительства Германии", резюмировал Мулярчик.
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.
Заявление Писториуса раскритиковали в МИД Украины, призвав "очень быстро завершить этот обзор в ближайшие дни". "Это настоящая трагикомедия. Что вы должны проверить? Скажите, пожалуйста", – отреагировал замминистра Андрей Мельник.
В интервью, вышедшем 23 января, Писториус заявил, что решение о предоставлении Украине немецких танков будет принято "скоро".
Обучение украинских военных на танках Leopard анонсировал глава Минобороны Алексей Резников.