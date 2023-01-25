Министр обороны ФРГ: Первые танки Leopard 2 могут быть в Украине примерно через три месяца

Об этом он сказал, общаясь с журналистами в кулуарах Бундестага после заседания оборонного комитета, сообщает "Укринформ".

"Я думаю, первые танки Leopard могут быть в Украине примерно через три месяца", – сказал он.

Как пишет сайт канала CNN, Писториус сказал, что решение об отправке Leopard в Украину является историческим, танки доставят в страну после того, как украинские военные пройдут обучение на них.

По словам Писториуса, поставка танков будет происходить в два этапа – сначала один батальон, потом второй. Министр обороны ФРГ обсудил вопрос с партнерами из Польши и еще шести стран, в частности, Канады, Испании и Португалии.

"Цель – как можно быстрее доставить", – сказал Писториус.

Он также отметил, что около половины населения ФРГ озабочены вопросом поставок танков, и подчеркнул, что правительство Германии позаботится о том, чтобы страна не стала стороной конфликта, а бундесвер не был ослаблен.

Шаги к эскалации делает исключительно президент РФ Владимир Путин, подчеркнул Писториус.