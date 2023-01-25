Министр обороны ФРГ: Первые танки Leopard 2 могут быть в Украине примерно через три месяца

Об этом он сказал, общаясь с журналистами в кулуарах Бундестага после заседания оборонного комитета, сообщает "Укринформ".
"Я думаю, первые танки Leopard могут быть в Украине примерно через три месяца", – сказал он.
Как пишет сайт канала CNN, Писториус сказал, что решение об отправке Leopard в Украину является историческим, танки доставят в страну после того, как украинские военные пройдут обучение на них.
По словам Писториуса, поставка танков будет происходить в два этапа – сначала один батальон, потом второй. Министр обороны ФРГ обсудил вопрос с партнерами из Польши и еще шести стран, в частности, Канады, Испании и Португалии.
"Цель – как можно быстрее доставить", – сказал Писториус.
Он также отметил, что около половины населения ФРГ озабочены вопросом поставок танков, и подчеркнул, что правительство Германии позаботится о том, чтобы страна не стала стороной конфликта, а бундесвер не был ослаблен.
Шаги к эскалации делает исключительно президент РФ Владимир Путин, подчеркнул Писториус.
Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц.
Первой официально о решении передать Украине танки объявила Великобритания. Она намерена поставить Украине 14 британских танков Challenger 2.
Ожидалось, что по итогам восьмого заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн", которое состоялось 20 января, будет объявлено о предоставлении Украине немецких танков Leopard, но Писториус заявил, что союзники не достигли договоренности.
После "интенсивных консультаций" с партнерами 25 января Германия объявила о решении предоставить Украине танки. Согласно сообщению правительства, цель Берлина и союзников быстро собрать два батальона танков Leopard 2. Германия на первом этапе передаст Украине 12 танков. Экипажи будут проходить обучение в Германии и оно начнется в ближайшее время, говорится в релизе.
Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран. Среди них – Польша, которая хочет передать Украине 14 танков Leopard 2. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине". По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран.