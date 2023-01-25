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Министр обороны ФРГ: Первые танки Leopard 2 могут быть в Украине примерно через три месяца

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Писториус назвал историческим решение о передаче Leopard в Украину
Писториус назвал историческим решение о передаче Leopard в Украину
Фото: ЕРА

Первые немецкие танки Leopard 2 могут быть доставлены в Украину весной, прогнозирует министр обороны Германии Борис Писториус.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами в кулуарах Бундестага после заседания оборонного комитета, сообщает "Укринформ"

"Я думаю, первые танки Leopard могут быть в Украине примерно через три месяца", – сказал он. 

Как пишет сайт канала CNN, Писториус сказал, что решение об отправке Leopard в Украину является историческим, танки доставят в страну после того, как украинские военные пройдут обучение на них. 

По словам Писториуса, поставка танков будет происходить в два этапа – сначала один батальон, потом второй. Министр обороны ФРГ обсудил вопрос с партнерами из Польши и еще шести стран, в частности, Канады, Испании и Португалии. 

"Цель – как можно быстрее доставить", – сказал Писториус. 

Он также отметил, что около половины населения ФРГ озабочены вопросом поставок танков, и подчеркнул, что правительство Германии позаботится о том, чтобы страна не стала стороной конфликта, а бундесвер не был ослаблен. 

Шаги к эскалации делает исключительно президент РФ Владимир Путин, подчеркнул Писториус. 

Контекст:

Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц. 

Первой официально о решении передать Украине танки объявила Великобритания. Она намерена поставить Украине 14 британских танков Challenger 2.

Ожидалось, что по итогам восьмого заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн", которое состоялось 20 января, будет объявлено о предоставлении Украине немецких танков Leopard, но Писториус заявил, что союзники не достигли договоренности.

После "интенсивных консультаций" с партнерами 25 января Германия объявила о решении предоставить Украине танки. Согласно сообщению правительства, цель Берлина и союзников быстро собрать два батальона танков Leopard 2. Германия на первом этапе передаст Украине 12 танков. Экипажи будут проходить обучение в Германии и оно начнется в ближайшее время, говорится в релизе. 

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран. Среди них – Польша, которая хочет передать Украине 14 танков Leopard 2. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине". По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Польша, танки, ФРГ, война России против Украины, Борис Писториус, Leopard
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