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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нужно открыть поставки дальнобойных ракет и выйти на поставки самолетов

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Зеленский о поставках Украине самолетов: Это мечта. И это задача
Зеленский о поставках Украине самолетов: Это мечта. И это задача
Фото: EPA

Нужно открыть поставки дальнобойных ракет и самолетов для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 25 января, опубликованном его пресс-службой.

Он отметил, что сегодня провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно – мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что чем больше оборонной поддержки украинские военные на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России и тем надежнее будут гарантии безопасности для Украины от партнеров после войны.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.

13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января 2023 года.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.

23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, военная помощь, Владимир Зеленский, самолеты, война России против Украины, ракеты
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