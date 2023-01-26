Зеленский: Нужно открыть поставки дальнобойных ракет и выйти на поставки самолетов

Зеленский о поставках Украине самолетов: Это мечта. И это задача Фото: EPA

Он отметил, что сегодня провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно – мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что чем больше оборонной поддержки украинские военные на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России и тем надежнее будут гарантии безопасности для Украины от партнеров после войны.