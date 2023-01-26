Зеленский: Нужно открыть поставки дальнобойных ракет и выйти на поставки самолетов

Он отметил, что сегодня провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно – мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас", – заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что чем больше оборонной поддержки украинские военные на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России и тем надежнее будут гарантии безопасности для Украины от партнеров после войны.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.
13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января 2023 года.
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.
23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".