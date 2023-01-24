США определились с типом самолетов, которые поставят Украине, а также со сроками обучения летчиков – спикер Воздушных сил ВСУ

По его словам, программа сотрудничества в этой сфере уже осуществляется в формате обучения летного состава, но вопрос поставки самолетов также обсуждается.
"Наши военные летчики ездили в США, выделялись средства на обучение наших пилотов. То есть авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Уже фактически определены тип самолетов, которые, вероятно, будут предоставлены Украине, и соответствующие сроки подготовки [пилотов]", – сказал Игнат.
Спикер объяснил, что речь идет не только о тренировках летного состава, но и о подготовке авиационных инженеров.
"Это очень важная составляющая, без которой нельзя обойтись. Именно поэтому этот процесс не так прост, как и подготовка инфраструктуры, — здесь тоже министерство инфраструктуры будет приобщаться для того, чтобы подготовить инфраструктуру наших военных аэродромов для приема такой техники. Все усилия делают все для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет осуществилась как можно быстрее", – отметил представитель Воздушных сил ВСУ.
23 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос передачи ВСУ западных боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки.
Он ожидает, что на анонсированном в феврале заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамштайн-9" будут приниматься решения о новых поставках оружия разного типа, поскольку "война большая и нужны большие объемы вооружения".
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Однако в июле эта тема стала обсуждаться очень активно.
9 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16.
13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.
23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.