Зеленский и Столтенберг обсудили расширение "танковой коалиции" для поддержки Украины

Зеленский (на фото) рассказал, что в беседе со Столтенбергом обсудил разблокирование принципиально новых видов вооружения для Украины Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Обсудили с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение "танковой коалиции", разблокирование принципиально новых видов вооружения", – написал глава Украинского государства.

Зеленский рассказал, что в беседе со Столтенбергом также говорил "о необходимых шагах на пути дальнейшей интеграции в НАТО" Украины.

Министр обороны Алексей Резников заявил 25 января, что коалиция по поставке Украине танков Leopard немецкого производства сработала. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".

Столтенберг в интервью, опубликованном 24 января, призвал членов НАТО усилить поддержку Киева. "Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо", – отметил он.