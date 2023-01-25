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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Коалиция Leopard с партнерами сработала! Дальше будет больше!

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Резников: Спустя 120 часов после восьмого "Рамштайна" у нас есть одобрение на Leopard!
Резников: Спустя 120 часов после восьмого "Рамштайна" у нас есть одобрение на Leopard!
Фото: EPA

Коалиция по поставке Украине танков Leopard немецкого производства сработала. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter 25 января.

"Спустя 120 часов после восьмого "Рамштайна" у нас есть одобрение на Leopard! Коалиция Leopard с партнерами сработала! Действительно, Leopard хорошо смотрятся в Украине!" – написал он.

Резников поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра обороны страны Бориса Писториуса, народ Германии и всех, кто поддерживал Украину.

"Дальше будет больше! Слава Украине", – заявил министр.

Контекст:

Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц. 

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 британских танков Challenger 2.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, танки, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Борис Писториус, Олаф Шольц, Leopard
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