Резников: Коалиция Leopard с партнерами сработала! Дальше будет больше!

"Спустя 120 часов после восьмого "Рамштайна" у нас есть одобрение на Leopard! Коалиция Leopard с партнерами сработала! Действительно, Leopard хорошо смотрятся в Украине!" – написал он.
Резников поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра обороны страны Бориса Писториуса, народ Германии и всех, кто поддерживал Украину.
"Дальше будет больше! Слава Украине", – заявил министр.
120 hours after #Ramstein 8,we have approval for Leopards!A Leopard coalition with partners worked!Indeed,Leopards look good on Ukraine!Thank you very much to @Bundeskanzler Olaf Scholz,my colleague Boris Pistorius, * people&everyone who supported us!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2023
More to come!Glory to * ! pic.twitter.com/NPv89OtEet
Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 британских танков Challenger 2.
Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.