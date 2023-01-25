Резников: Коалиция Leopard с партнерами сработала! Дальше будет больше!

Резников: Спустя 120 часов после восьмого "Рамштайна" у нас есть одобрение на Leopard! Фото: EPA

"Спустя 120 часов после восьмого "Рамштайна" у нас есть одобрение на Leopard! Коалиция Leopard с партнерами сработала! Действительно, Leopard хорошо смотрятся в Украине!" – написал он.

Резников поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра обороны страны Бориса Писториуса, народ Германии и всех, кто поддерживал Украину.

"Дальше будет больше! Слава Украине", – заявил министр.