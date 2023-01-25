Швеция не исключает передачу Украине танков Stridsvagn 122. Это шведская версия Leopard 2

По словам Йонсона, передача Украине танков Stridsvagn 122, которые являются шведской версией немецкого Leopard 2, "может оказаться актуальной в будущем" и не исключается.

"В настоящее время не ведется подготовка к безвозмездной передаче танков из Швеции, но не исключено, что это может произойти на более позднем этапе", – заявил Йонсон.

По данным издания, Швеция имеет на вооружении около 120 танков Stridsvagn 122.

Stridsvagn 122 (Strv.122A) – шведский основной боевой танк, модернизированная версия лицензированного немецкого танка Leopard 2А5. Усилена ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, крыша защищена от атак сверху, вместо фар установлены прожекторы квадратной формы, рабочие места экипажа оборудованы ремнями безопасности, установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, позволяющая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.