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Швеция не исключает передачу Украине танков Stridsvagn 122. Это шведская версия Leopard 2

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Stridsvagn 122 шведский основной боевой танк, созданный на основе Leopard 2
Stridsvagn 122 – шведский основной боевой танк, созданный на основе Leopard 2
Фото: wikipedia.org

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключил поставку Украине в будущем танков Stridsvagn 122. Об этом он сказал в комментарии Svenska Dagbladet утром 25 января, еще до решения Германии передать Украине Leopard 2.

По словам Йонсона, передача Украине танков Stridsvagn 122, которые являются шведской версией немецкого Leopard 2, "может оказаться актуальной в будущем" и не исключается.

"В настоящее время не ведется подготовка к безвозмездной передаче танков из Швеции, но не исключено, что это может произойти на более позднем этапе", – заявил Йонсон. 

По данным издания, Швеция имеет на вооружении около 120 танков Stridsvagn 122. 

Stridsvagn 122 (Strv.122A) – шведский основной боевой танк, модернизированная версия лицензированного немецкого танка Leopard 2А5. Усилена ходовая часть, передняя часть танка оснащена дополнительными модулями бронирования, крыша защищена от атак сверху, вместо фар установлены прожекторы квадратной формы, рабочие места экипажа оборудованы ремнями безопасности, установлена французская система пуска дымовых гранат GALAX, позволяющая отстрел фугасных и специальных боеприпасов.

Контекст:

Правительство Германии 25 января приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel.

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине были готовы передать пять стран.

Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2

Теги: Швеция, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Leopard
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