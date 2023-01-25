Яценюк: Украина получит массу вооружения. И еще часть не публикуется. Это не просто $2,5 млрд

"Возьмите, пожалуйста, список военного оборудования, амуниции, вооружения, переданных нашими союзниками Украине. Если бы мы с вами взяли и сравнили возможности преступной России в части выработки этого количества вооружений и того вооружения, которое передали Украине, – это несовместимые вещи", – убежден он.

Экс-премьер в подтверждение своих слов перечислил часть военной помощи, которую ВСУ получат по итогам заседания.

"Это сотни легких танков. Я их буду так называть. То есть это бронированные автомобили. Это десятки тысяч, сотни тысяч комплектующих для гаубиц. Это Patriot. Это масса военного оборудования и масса военного вооружения, которого еще и часть не публикуется. То есть для меня, конечно, [последний] "Рамштайн" – это не просто $2,5 млрд. Когда вы посмотрите перечень всего, чем наши западные союзники снабжают Украину, это просто невероятная военная мощь, которая приходит в поддержку Украине", – заявил Яценюк.

При этом лидер партии "Народный фронт" согласен с утверждением, что Украине нужно больше вооружений и воюющая страна нуждается в быстрых его поставках.

"И здесь крайне важно для наших западных союзников понять, что мы должны занимать не реактивную позицию, а проактивную", – заметил он.

Экс-премьер пояснил, что проактивная позиция – "это нам самим моделировать, что произойдет", и уже заранее планировать, что необходимо для Украины.

"Каждый день промедления – это убитые украинцы. Каждый день промедления – это разрушенная инфраструктура. Каждый день промедления – это невероятная цена", – добавил он.

Итогом "Рамштайна", по мнению лидера партии "Народный фронт", стал беспрецедентный пакет военной помощи для Украины и демонстрация "беспрецедентного единства всего западного мира".

"Есть ли там определенные щели, есть ли там определенные проблемы? Есть. Но [президент России Владимир] Путин на что надеялся? Но он вообще не ожидал, что Украина получит такой уровень поддержки и что Запад не рассыплется. Основное – единство наших европейских и американских союзников не рассыпалось", – подытожил Яценюк.

Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну. Полный текст интервью

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