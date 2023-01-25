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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Украина получит массу вооружения. И еще часть не публикуется. Это не просто $2,5 млрд

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Яценюк признался, что с оптимизмом воспринял результаты восьмого "Рамштайна"
Яценюк признался, что с оптимизмом воспринял результаты восьмого "Рамштайна"
Фото: Народний фронт / Facebook

Состоявшееся 20 января в Германии восьмое заседание контактной группы по вопросам военной помощи Украине в формате "Рамштайн" – это демонстрация невероятной силы Украины и ее западных союзников. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Возьмите, пожалуйста, список военного оборудования, амуниции, вооружения, переданных нашими союзниками Украине. Если бы мы с вами взяли и сравнили возможности преступной России в части выработки этого количества вооружений и того вооружения, которое передали Украине, – это несовместимые вещи", – убежден он.

Экс-премьер в подтверждение своих слов перечислил часть военной помощи, которую ВСУ получат по итогам заседания.

"Это сотни легких танков. Я их буду так называть. То есть это бронированные автомобили. Это десятки тысяч, сотни тысяч комплектующих для гаубиц. Это Patriot. Это масса военного оборудования и масса военного вооружения, которого еще и часть не публикуется. То есть для меня, конечно, [последний] "Рамштайн" – это не просто $2,5 млрд. Когда вы посмотрите перечень всего, чем наши западные союзники снабжают Украину, это просто невероятная военная мощь, которая приходит в поддержку Украине", – заявил Яценюк.

При этом лидер партии "Народный фронт" согласен с утверждением, что Украине нужно больше вооружений и воюющая страна нуждается в быстрых его поставках.

"И здесь крайне важно для наших западных союзников понять, что мы должны занимать не реактивную позицию, а проактивную", – заметил он.

Экс-премьер пояснил, что проактивная позиция – "это нам самим моделировать, что произойдет", и уже заранее планировать, что необходимо для Украины.

"Каждый день промедления – это убитые украинцы. Каждый день промедления – это разрушенная инфраструктура. Каждый день промедления – это невероятная цена", – добавил он.

Итогом "Рамштайна", по мнению лидера партии "Народный фронт", стал беспрецедентный пакет военной помощи для Украины и демонстрация "беспрецедентного единства всего западного мира".

"Есть ли там определенные щели, есть ли там определенные проблемы? Есть. Но [президент России Владимир] Путин на что надеялся? Но он вообще не ожидал, что Украина получит такой уровень поддержки и что Запад не рассыплется. Основное – единство наших европейских и американских союзников не рассыпалось", – подытожил Яценюк.

Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя". 

20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. В течение нескольких дней до заседания ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли бронетехника, системы ПВО и танки (пока такой шаг сделала только Великобритания).

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что некоторые пакеты военной помощи были "озвучены за закрытой дверью" и это "вдохновляет", поэтому он "очень доволен".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, ФРГ, вооружение, военная техника, ПВО, военная помощь, Алексей Резников, Народный фронт, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, контактная группа Рамштайн, Leopard
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