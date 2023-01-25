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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Самая агрессивная модернизация за 40 лет. США в шесть раз увеличат производство снарядов для гаубиц из-за войны в Украине – The New York Times

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Война в Украине заставила Пентагон наращивать производство боеприпасов
Война в Украине заставила Пентагон наращивать производство боеприпасов
Фото: EPA

Пентагон запланировал в ближайшие два года шестикратное увеличение объемов производства 155-мм снарядов, которые сейчас в первую очередь необходимы Украине, пишет 24 января The New York Times.

По информации высокопоставленного чиновника по снабжению Пентагона, производство в США 155-мм артиллерийских снарядов, необходимых Киеву, вырастет до 90 тыс. в месяц в течение двух лет, достигнув уровня, "невиданного со времен Корейской войны".

NYT пишет, что в производство будут инвестированы миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной, которую Россия развязала в Украине, и для создания запасов для будущих конфликтов.

Усилия, которые будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью "самой агрессивной модернизации почти за 40 лет" в оборонно-промышленном комплексе США, отмечает издание. Военная инфраструктура для производства боеприпасов в США, по информации издания, состоит из оборудования, средний возраст которого превышает 80 лет, и большая его часть до сих пор работает в зданиях времен Второй мировой войны.

NYT называет новые инвестиции в артиллерийское производство "уступкой реальности". Пентагон ранее сосредоточился на ведении войн с использованием небольшого количества более дорогого высокоточного оружия, однако Украина в основном полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами.

До того, как 24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, производство армией США 14,4 тыс. неуправляемых снарядов в месяц считалось достаточным для ведения войны американскими военными. 

Однако необходимость снабжения ВСУ побудила руководителей Пентагона утроить производство в сентябре, а затем снова удвоить в январе 2023 года, чтобы США могли производить 90 тыс. или более снарядов в месяц.

Министерство обороны будет финансировать новые предприятия по производству артиллерийских боеприпасов и будет тратить примерно $1 млрд в год в течение следующих 15 лет на модернизацию государственных предприятий по производству боеприпасов, пишет издание.

На сегодняшний день Соединенные Штаты отправили в Украину более миллиона фугасных снарядов. Также боеприпасы Украине поставляют другие страны НАТО и союзники вне Альянса. Решение армии расширить свое артиллерийское производство является самым явным признаком того, что Соединенные Штаты планируют поддерживать Украину, независимо от того, как долго будет продолжаться война, считает The New York Times.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

С начала работы администрации президента США Джо Байдена Штаты выделили более $27,4 млрд в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более $26,7 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ (с учетом пакета помощи на $2,5 млрд, о котором было объявлено 19 января). Объем помощи, выделенной за все время войны, начавшейся в 2014 году, составляет более $29,5 млрд, сообщил сайт Пентагона.

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