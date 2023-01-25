Самая агрессивная модернизация за 40 лет. США в шесть раз увеличат производство снарядов для гаубиц из-за войны в Украине – The New York Times

По информации высокопоставленного чиновника по снабжению Пентагона, производство в США 155-мм артиллерийских снарядов, необходимых Киеву, вырастет до 90 тыс. в месяц в течение двух лет, достигнув уровня, "невиданного со времен Корейской войны".

NYT пишет, что в производство будут инвестированы миллиарды долларов, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной, которую Россия развязала в Украине, и для создания запасов для будущих конфликтов.

Усилия, которые будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью "самой агрессивной модернизации почти за 40 лет" в оборонно-промышленном комплексе США, отмечает издание. Военная инфраструктура для производства боеприпасов в США, по информации издания, состоит из оборудования, средний возраст которого превышает 80 лет, и большая его часть до сих пор работает в зданиях времен Второй мировой войны.

NYT называет новые инвестиции в артиллерийское производство "уступкой реальности". Пентагон ранее сосредоточился на ведении войн с использованием небольшого количества более дорогого высокоточного оружия, однако Украина в основном полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами.

До того, как 24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, производство армией США 14,4 тыс. неуправляемых снарядов в месяц считалось достаточным для ведения войны американскими военными.

Однако необходимость снабжения ВСУ побудила руководителей Пентагона утроить производство в сентябре, а затем снова удвоить в январе 2023 года, чтобы США могли производить 90 тыс. или более снарядов в месяц.

Министерство обороны будет финансировать новые предприятия по производству артиллерийских боеприпасов и будет тратить примерно $1 млрд в год в течение следующих 15 лет на модернизацию государственных предприятий по производству боеприпасов, пишет издание.

На сегодняшний день Соединенные Штаты отправили в Украину более миллиона фугасных снарядов. Также боеприпасы Украине поставляют другие страны НАТО и союзники вне Альянса. Решение армии расширить свое артиллерийское производство является самым явным признаком того, что Соединенные Штаты планируют поддерживать Украину, независимо от того, как долго будет продолжаться война, считает The New York Times.