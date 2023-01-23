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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы: хочет создать прецедент, "чтобы у других стран не оставалось оправданий"

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Эстония передает Украине десятки таких гаубиц. На фото установка, которая уже работает на фронте
Эстония передает Украине десятки таких гаубиц. На фото – установка, которая уже работает на фронте
Фото: Оперативне командування "Захід" / Facebook

Эстония в рамках рекордного для страны пакета оборонной помощи передаст Украине все гаубицы 155-мм калибра, которые есть у нее на вооружении. Об этом 22 января заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, его цитирует пресс-служба дипмиссии.

"Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", – сказал дипломат. 

Речь о пакете на €133 млн, о котором правительство Эстонии объявило 19 января

В пакете, как сообщил Кууск, десятки гаубиц FH-70 155-го калибра. Также в него вошли гаубицы D-30 калибра 122 мм, тысячи артиллерийских снарядов 155-мм калибра, сотни противотанковых гранатометов "Карл-Густав" и средства для поддержки артиллерийских подразделений. 

Объем помощи, предоставленной Эстонией Украине, после выделения этого пакета достиг 1% ВВП страны. 

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Эстония, оказывая Украине помощь, отдала все, что могла, хотя эта доля и меньше, чем, например, помощь Германии. "Эстонии я буду кланяться, потому что они отдали все", – подчеркивал он. 

https://www.facebook.com/estemb.kyiv/posts/pfbid0WkptpxU3DQ9cQzFS8aKSCGS9DGojduuVC2LnzrcCvagM1eUJ42vGQrm3MnHeiQ6jl

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

За последний год минобороны Эстонии предоставило Украине более €255 млн в виде военной помощи, написало Delfi 1 декабря.

В частности, Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, отмечается на сайте минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

Кроме того, совместно с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около €15 млн. Эстония также предоставит Украине третий полевой госпиталь в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией.

Теги: Эстония, вооружение, военная помощь, артиллерия, война России против Украины, Каймо Кууск, гаубица
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