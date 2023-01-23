Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы: хочет создать прецедент, "чтобы у других стран не оставалось оправданий"

Эстония передает Украине десятки таких гаубиц. На фото – установка, которая уже работает на фронте Фото: Оперативне командування "Захід" / Facebook

"Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", – сказал дипломат.

Речь о пакете на €133 млн, о котором правительство Эстонии объявило 19 января.

В пакете, как сообщил Кууск, десятки гаубиц FH-70 155-го калибра. Также в него вошли гаубицы D-30 калибра 122 мм, тысячи артиллерийских снарядов 155-мм калибра, сотни противотанковых гранатометов "Карл-Густав" и средства для поддержки артиллерийских подразделений.

Объем помощи, предоставленной Эстонией Украине, после выделения этого пакета достиг 1% ВВП страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Эстония, оказывая Украине помощь, отдала все, что могла, хотя эта доля и меньше, чем, например, помощь Германии. "Эстонии я буду кланяться, потому что они отдали все", – подчеркивал он.