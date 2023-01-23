Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы: хочет создать прецедент, "чтобы у других стран не оставалось оправданий"

"Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", – сказал дипломат.
Речь о пакете на €133 млн, о котором правительство Эстонии объявило 19 января.
В пакете, как сообщил Кууск, десятки гаубиц FH-70 155-го калибра. Также в него вошли гаубицы D-30 калибра 122 мм, тысячи артиллерийских снарядов 155-мм калибра, сотни противотанковых гранатометов "Карл-Густав" и средства для поддержки артиллерийских подразделений.
Объем помощи, предоставленной Эстонией Украине, после выделения этого пакета достиг 1% ВВП страны.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Эстония, оказывая Украине помощь, отдала все, что могла, хотя эта доля и меньше, чем, например, помощь Германии. "Эстонии я буду кланяться, потому что они отдали все", – подчеркивал он.
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.
За последний год минобороны Эстонии предоставило Украине более €255 млн в виде военной помощи, написало Delfi 1 декабря.
В частности, Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, отмечается на сайте минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.
Кроме того, совместно с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около €15 млн. Эстония также предоставит Украине третий полевой госпиталь в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией.