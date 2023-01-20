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Эстония запускает аналог "Дії". Приложение разрабатывалось совместно с Минцифры Украины

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С февраля в Эстонии начнется тестирование приложения mRiik
С февраля в Эстонии начнется тестирование приложения mRiik
Фото: FEDOROV / Telegram

В Эстонии запускают приложение mRiik на базе украинской "Дії". Его разработкой занимались украинское Министерство цифровой трансформации вместе с эстонскими коллегами. Об этом 19 января сообщила пресс-служба Минцифры.

Приложение mRiik презентовали глава Минцифры Михаил Федоров вместе с вице-канцлером по цифровому развитию Эстонии Луукасом Кристианом Ильвесом во время мероприятия Diia Reels, которое состоялось в рамках Всемирного экономического форума. 

Во время сотрудничества с эстонскими коллегами команда "Дії" поделилась кодом приложения и подходами к UX/UI дизайну. С февраля mRiik будет доступен для тестировщиков, а полноценный запуск планируется в середине этого года. Как отмечает Минцифры, благодаря единой национальной мобильной платформе Эстония сможет сэкономить на затратах на разработку в будущем.

Как пишет Delfi, начиная с февраля эстонцы смогут зарегистрироваться в качестве тестировщика ранней версии приложения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Эстония, приложение, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, сотрудничество, Минцифры
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