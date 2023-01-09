ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минцифры объяснили, будут ли украинцам приходить повестки через приложение "Дія"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В сервисе "Дія" появится электронный военный билет, но не повестки
В сервисе "Дія" появится электронный военный билет, но не повестки
Фото: diia.gov.ua

Правительство приняло постановление, согласно которому в приложении "Дія" должен появиться электронный военный билет, однако это не означает, что украинцам через этот сервис будут приходить повестки. Об этом 9 января в комментарии "РБК-Украина" рассказал руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации (Минцифры) Украины Мстислав Баник.

Баник отметил, что после принятого Кабмином постановления в некоторых СМИ продолжают писать, что в "Дії" якобы появятся повестки.

"Не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает получение повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач", – отметил представитель министерства.

Баник пояснил, что постановление украинского правительства упорядочило ряд норм по нормативам 2016 года, в который постоянно вносились изменения, в том числе связанные с регистрацией места жительства. Но повестки в приложении не вводили.

"Что касается военного билета. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в "Дії". Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", – добавил он.

При этом Баник подчеркнул, что говорить о путях внедрения сервиса и деталях его работы пока рано, поскольку есть моменты, которые Минцифры будет дорабатывать вместе с Министерством обороны Украины.

Контекст:

Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее постановление №1487 опубликовано на сайте Кабмина. Документ был принят еще 30 декабря 2022 года, но опубликовали его только 3 января 2023 года. 

Согласно постановлению, воинский учет украинцев будет происходить через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Реестр наполняют уполномоченные лица в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы), а также в соответствующих управлениях и подразделениях СБУ и Службы внешней разведки.

Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через портал "Дія" на основании своего места жительства. Об изменении места жительства или других персональных данных призывники, военнообязанные и резервисты обязаны лично в течение семи дней сообщить в органы, где они состоят на воинском учете, через центры предоставления административных услуг или через "Дію". При этом подпадающие под воинский учет не могут менять место жительства без разрешения руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время мобилизации и в военное время.

"Такое же обязательство было и в предыдущей редакции постановления, – объяснила позже общественная организация "Юридическая сотня" в Facebook. – Из новых обязательств есть только одно: сверять не реже одного раза в пять лет собственные персональные данные с учетными данными ТЦК и СП, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки".

Также воинский учет приобретет различные виды: персонально-качественный (ведут военкоматы), персонально-первичный (ведут органы местной власти) и персональный (ведут предприятия, учреждения, госорганы, учебные заведения, где работает или учится военнообязанный). 

Кроме того, воинский учет поделили на общий и специальный. В общем учете будут те военнообязанные, у которых нет брони, а в специальном – те, у которых есть бронь.

Теги: СМИ, Украина, Кабинет Министров, правительство, военные, мобилизация, призыв, военкомат, документы, приложение Дія, Кабмин, Минцифры, Мстислав Баник, персональные данные, сервис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года
"Одна фраза может изменить жизнь". Дорофеева рассказала, какие выводы сделала по итогам прошедшего года
Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию
Букингемский дворец посвятил 41-летней жене принца Уильяма праздничную публикацию
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины
"Неделя началась неожиданно". Демин заявил, что его заблокировал в сети проживающий в США Яма
"Неделя началась неожиданно". Демин заявил, что его заблокировал в сети проживающий в США Яма
"Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда". Grosu показала проживающего в США брата
"Вот кому я благодарна за то, что приехала сюда". Grosu показала проживающего в США брата
  "Вафли не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно". Рецепт вафельного торта с шоколадным кремом
  "Вафли не размокают, а остаются хрустящими. Это фантастически вкусно". Рецепт вафельного торта с шоколадным кремом
Российский актер Смольянинов назвал население РФ братским народом с украинцами и заявил, что пошел бы воевать против российских оккупантов
Российский актер Смольянинов назвал население РФ братским народом с украинцами и заявил, что пошел бы воевать против российских оккупантов
"Может быть, вы его не знали. Так бывает, к сожалению, с гениями". Умер украинский композитор Сергей Круценко
"Может быть, вы его не знали. Так бывает, к сожалению, с гениями". Умер украинский композитор Сергей Круценко
56-летняя Хайек попрыгала на батуте. Видео
56-летняя Хайек попрыгала на батуте. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (200568)
2
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (178707)
3
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (165011)
4
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (92420)
5
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США (51753)
6
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (50294)
7
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото (33433)
8
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (24780)
 
 
 
 