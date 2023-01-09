В Минцифры объяснили, будут ли украинцам приходить повестки через приложение "Дія"

Баник отметил, что после принятого Кабмином постановления в некоторых СМИ продолжают писать, что в "Дії" якобы появятся повестки.
"Не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает получение повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач", – отметил представитель министерства.
Баник пояснил, что постановление украинского правительства упорядочило ряд норм по нормативам 2016 года, в который постоянно вносились изменения, в том числе связанные с регистрацией места жительства. Но повестки в приложении не вводили.
"Что касается военного билета. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в "Дії". Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", – добавил он.
При этом Баник подчеркнул, что говорить о путях внедрения сервиса и деталях его работы пока рано, поскольку есть моменты, которые Минцифры будет дорабатывать вместе с Министерством обороны Украины.
Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее постановление №1487 опубликовано на сайте Кабмина. Документ был принят еще 30 декабря 2022 года, но опубликовали его только 3 января 2023 года.
Согласно постановлению, воинский учет украинцев будет происходить через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Реестр наполняют уполномоченные лица в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы), а также в соответствующих управлениях и подразделениях СБУ и Службы внешней разведки.
Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через портал "Дія" на основании своего места жительства. Об изменении места жительства или других персональных данных призывники, военнообязанные и резервисты обязаны лично в течение семи дней сообщить в органы, где они состоят на воинском учете, через центры предоставления административных услуг или через "Дію". При этом подпадающие под воинский учет не могут менять место жительства без разрешения руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время мобилизации и в военное время.
"Такое же обязательство было и в предыдущей редакции постановления, – объяснила позже общественная организация "Юридическая сотня" в Facebook. – Из новых обязательств есть только одно: сверять не реже одного раза в пять лет собственные персональные данные с учетными данными ТЦК и СП, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки".
Также воинский учет приобретет различные виды: персонально-качественный (ведут военкоматы), персонально-первичный (ведут органы местной власти) и персональный (ведут предприятия, учреждения, госорганы, учебные заведения, где работает или учится военнообязанный).
Кроме того, воинский учет поделили на общий и специальный. В общем учете будут те военнообязанные, у которых нет брони, а в специальном – те, у которых есть бронь.