В Минцифры объяснили, будут ли украинцам приходить повестки через приложение "Дія"

Баник отметил, что после принятого Кабмином постановления в некоторых СМИ продолжают писать, что в "Дії" якобы появятся повестки.

"Не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает получение повесток через "Дію". В нашем плане работы пока нет таких задач", – отметил представитель министерства.

Баник пояснил, что постановление украинского правительства упорядочило ряд норм по нормативам 2016 года, в который постоянно вносились изменения, в том числе связанные с регистрацией места жительства. Но повестки в приложении не вводили.

"Что касается военного билета. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в "Дії". Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", – добавил он.

При этом Баник подчеркнул, что говорить о путях внедрения сервиса и деталях его работы пока рано, поскольку есть моменты, которые Минцифры будет дорабатывать вместе с Министерством обороны Украины.