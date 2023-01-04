В Украине утвердили новые правила постановки на военный учет

На военный учет теперь будут становиться с 16 лет Фото: depositphotos.com

Документ был принят еще 30 декабря, но опубликовали его только 3 января.

Согласно постановлению, военный учет украинцев будет происходить через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Реестр наполняют уполномоченные лица в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы), а также в соответствующих управлениях и подразделениях СБУ и Службы внешней разведки.

Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через портал "Дія" на основании своего места жительства. Если человек, подпадающий под военный учет, переехал, он должен в семидневный срок сообщить об этом через центры предоставления административных услуг или через "Дію". Он также может обратиться к центрам комплектования.

На военный учет должны становиться:

призывники от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Минобороны.

Военнообязанные могут принимать на работу или обучение только после предъявления им актуального военного билета (в том числе через "Дію") или постановления на военный учет. Женщины-медики и фармацевты, до сих пор не находившиеся на военном учете, могут устраиваться на работу без обязательного взятия на военный учет до 2026 года.

Военный учет среди украинцев за границей будут вести дипломатические ведомства, они будут также "способствовать возвращению" военнообязанных в Украину во время мобилизации. Если украинец находится за границей до трех месяцев, на военный учет за границей можно не становиться.

Также военный учет приобретет различные виды: персонально-качественный (его будут вести военкоматы), персонально-первичный (ведут органы местной власти) и персональный (ведут предприятия, учреждения, госорганы, учебные заведения, где работает или учится военнообязанный).

Кроме того, военный учет поделили на общий и специальный. В общем учете будут те военнообязанные, у которых нет брони, а в специальном – те, у которых есть бронь.