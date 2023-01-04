В Украине утвердили новые правила постановки на военный учет

Документ был принят еще 30 декабря, но опубликовали его только 3 января.
Согласно постановлению, военный учет украинцев будет происходить через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Реестр наполняют уполномоченные лица в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы), а также в соответствующих управлениях и подразделениях СБУ и Службы внешней разведки.
Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через портал "Дія" на основании своего места жительства. Если человек, подпадающий под военный учет, переехал, он должен в семидневный срок сообщить об этом через центры предоставления административных услуг или через "Дію". Он также может обратиться к центрам комплектования.
На военный учет должны становиться:
Военный учет среди украинцев за границей будут вести дипломатические ведомства, они будут также "способствовать возвращению" военнообязанных в Украину во время мобилизации. Если украинец находится за границей до трех месяцев, на военный учет за границей можно не становиться.
Также военный учет приобретет различные виды: персонально-качественный (его будут вести военкоматы), персонально-первичный (ведут органы местной власти) и персональный (ведут предприятия, учреждения, госорганы, учебные заведения, где работает или учится военнообязанный).
Кроме того, военный учет поделили на общий и специальный. В общем учете будут те военнообязанные, у которых нет брони, а в специальном – те, у которых есть бронь.