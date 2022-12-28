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"Дія", IТ-армия, "єВорог", United24, "Армия дронов", цифровая блокада РФ. В Минцифры рассказали про "100 побед министерства" в 2022 году

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По словам Федорова, главным проектом Минцифры в 2022 году осталась "Дія"
По словам Федорова, главным проектом Минцифры в 2022 году осталась "Дія"
Фото из личного архива Михаила Федорова

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины подвела итоги 2022 года и рассказала про "100 побед министерства" в условиях военного времени.

"Несмотря на все вызовы войны, мы продолжили строить цифровое государство. Но добавились новые приоритетные во время войны направления работы – военные услуги, развитие military-tech, Starlink. Главным проектом осталась "Дія". Мы уже оцифровали самые популярные услуги для украинцев. За год запустили 39 сервисов в приложении и на портале. И "Дія" стала на шаг ближе к superapp – универсальному приложению, в котором можно получить разные услуги и сервисы", – отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В ведомстве подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов именно цифровизация стала основой эффективной работы государства.

В течение года к приложению "Дія" присоединились 6 млн пользователей. Сейчас им пользуются более 18,5 млн украинцев, а веб-порталом – почти 22 млн. Были запущены наиболее актуальные и востребованные среди украинцев сервисы. В частности, "єДокумент", услуги для внутренне перемещенных лиц, выплаты за поврежденное имущество, выплаты 6500 грн от государства, пособие по безработице и другие. Помимо этого, были запущены "Дія.TV", "Дія.Радіо" и добавлена возможность финансово помогать ВСУ.

"В первые недели полномасштабной войны команда Минцифры создала чат-бот "єВорог". Каждый человек со смартфоном может поделиться фото вражеской техники, сообщить о коллаборантах или минах. За все время чат-ботом воспользовались почти полмиллиона украинцев. Запустили военные облигации в приложении. Это возможность для каждого украинца помочь армии и экономике страны, а затем получить вклад обратно с прибылью. За несколько месяцев приобретены 215 тыс. облигаций в "Дії", а это более 215 млн грн", – отметили в ведомстве.

Помимо этого, с первых дней вторжения команда Минцифры обращалась в топ-компании мира с призывом уйти с рынка России и прекратить работу с агрессором.

"Мы написали 600 компаниям. Из них 190 покинули рынок России, 149 компаний частично поддержали цифровую блокаду, которая отбросила Россию в прошлое", – говорится в сообщении.

Одной из основных своих побед в Минцифре считают достижения на киберфронте. В частности, в Украине создали первую IТ-армию, объединившую волонтеров со всего мира. Сейчас сообщество насчитывает более 200 тыс. IТ-специалистов, которые совместно борются с атаками и выполняют различные задачи в киберпространстве.

Также в ведомстве акцентировали внимание на создании платформы United24.

"Она стала единственным окном для сбора пожертвований со всего мира. За почти восемь месяцев работы через United24 задонатили $255 млн в поддержку армии, медиков и на восстановление Украины. Также в рамках United24 возник проект "Армия дронов". Он изменил ход военных событий и дал толчок развитию сферы military-tech. В рамках "Армии дронов" законтрактовано 1577 беспилотников на более чем 3,2 млрд грн", – подчеркнули в Минцифры.

ВИДЕО
Видео: Міністерство цифрової трансформації України / YouTube
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, ВСУ, чат-бот, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Starlink, приложение Дія, Минцифры
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