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Сменить место жительства и отменить статус ВПЛ теперь можно в "Дії" – Минцифры

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Статус ВПЛ в Украине имеют 11 12 млн граждан
Статус ВПЛ в Украине имеют 11–12 млн граждан
Фото: Дія / Facebook

Портал "Дія" добавил несколько услуг для украинцев. Об этом 13 декабря в Telegram сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь в мобильном приложении можно самостоятельно сменить адрес фактического места жительства, а также отменить действие статуса внутренне перемещенного лица без посещения соцслужб.

"Без походов в госорганы и заполнения кучи документов. А главное – услуги полностью автоматические. То есть вам больше не нужно ждать решения чиновника", – написал глава Минцифры.

Процедура заключается в нескольких "кликах", отметил он. Федоров обратил внимание, что для смены данных нужно физически находиться на месте временного жительства, чтобы подтвердить геолокацию.

В "Дію" уже добавлена возможность получить справку ВПЛ и оформить пособие по этому статусу. За почти 10 месяцев более 1,4 млн украинцев воспользовались этой услугой, добавил министр. 

Контекст:

Во время войны в Украине 11–12 млн граждан стали вынужденными внутренними переселенцами, сообщал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Кабинет Министров Украины утвердил программы помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий. Они предусматривают ежемесячные выплаты: 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн на каждого ребенка. 

Теги: Михаил Федоров, приложение Дія, Минцифры
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