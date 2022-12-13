Сменить место жительства и отменить статус ВПЛ теперь можно в "Дії" – Минцифры

Теперь в мобильном приложении можно самостоятельно сменить адрес фактического места жительства, а также отменить действие статуса внутренне перемещенного лица без посещения соцслужб.

"Без походов в госорганы и заполнения кучи документов. А главное – услуги полностью автоматические. То есть вам больше не нужно ждать решения чиновника", – написал глава Минцифры.

Процедура заключается в нескольких "кликах", отметил он. Федоров обратил внимание, что для смены данных нужно физически находиться на месте временного жительства, чтобы подтвердить геолокацию.

В "Дію" уже добавлена возможность получить справку ВПЛ и оформить пособие по этому статусу. За почти 10 месяцев более 1,4 млн украинцев воспользовались этой услугой, добавил министр.