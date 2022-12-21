Через платформу United24 Украине задонатили $250 млн – Минцифры

"Уже $250 млн задонатили через United24! Четверть миллиарда долларов – сумма впечатляет. Равно как и поддержка людей из 110 стран мира, которые выбрали платформу United24 для помощи Украине", – написал он.

Министр поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за лидерство, а команде United24 – "за топовые проекты, которые захватывают и вдохновляют".

"Невероятные кампании, 10 мощных амбассадоров и, конечно же, помощь людей со всего мира. Благодарю каждого, кто донатит, кто верит в победу и поддерживает Украину", – заявил Федоров.