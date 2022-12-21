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ДЕНЬГИ

Через платформу United24 Украине задонатили $250 млн – Минцифры

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Украину через United24 поддержали жители 110 стран, отметил Федоров
Украину через United24 поддержали жители 110 стран, отметил Федоров
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Платформа United24 собрала на помощь Украине уже $250 млн, сообщил 21 декабря в Telegrаm вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Уже $250 млн задонатили через United24! Четверть миллиарда долларов – сумма впечатляет. Равно как и поддержка людей из 110 стран мира, которые выбрали платформу United24 для помощи Украине", – написал он.

Министр поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за лидерство, а команде United24 – "за топовые проекты, которые захватывают и вдохновляют".

"Невероятные кампании, 10 мощных амбассадоров и, конечно же, помощь людей со всего мира. Благодарю каждого, кто донатит, кто верит в победу и поддерживает Украину", – заявил Федоров.

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко.

Также амбассадорами проекта являются украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, американский актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", украинский боксер Александр Усик, американский астронавт Скотт Келли, американский историк Тимоти Снайдер.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, пожертвование, помощь, деньги, Михаил Федоров, Минцифры, восстановление
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