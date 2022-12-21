Через платформу United24 Украине задонатили $250 млн – Минцифры

"Уже $250 млн задонатили через United24! Четверть миллиарда долларов – сумма впечатляет. Равно как и поддержка людей из 110 стран мира, которые выбрали платформу United24 для помощи Украине", – написал он.
Министр поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за лидерство, а команде United24 – "за топовые проекты, которые захватывают и вдохновляют".
"Невероятные кампании, 10 мощных амбассадоров и, конечно же, помощь людей со всего мира. Благодарю каждого, кто донатит, кто верит в победу и поддерживает Украину", – заявил Федоров.
United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко.
Также амбассадорами проекта являются украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, американский актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", украинский боксер Александр Усик, американский астронавт Скотт Келли, американский историк Тимоти Снайдер.