Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2022
 
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Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину

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Запись закадрового текста с участием Шрайбера проводилась в Mirrortone Studios в Нью-Йорке
Запись закадрового текста с участием Шрайбера проводилась в Mirrortone Studios в Нью-Йорке
Фото: OUP Documentary / Facebook

Американский актер, посол украинской платформы United24 Лиев Шрайбер озвучил документальный фильм "Вопреки всему. Провал российского блицкрига" (Against All Odds: The Failure Of Russia's Blitzkrieg) украинского режиссера Артема Литвиненко о первых месяцах полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом 14 декабря сообщается на странице Организации украинский продюсеров в Facebook.

Отмечается, что актер попросил продюсеров дать согласие на использование фильма для сбора средств в помощь Украине.

"Шрайбер был максимально вовлечен в процесс, ему не безразлично все, что происходит в Украине. Он недавно посетил Киев и все видел своими глазами, поэтому у него есть впечатление и понимание, о чем он читает", – сказал Литвиненко.

Исполнительный продюсер Игорь Сторчак отметил, что актер согласился озвучить картину не за гонорар.

"Он попросил согласие на использование фильма как инструмента для сбора средств для помощи моей стране. Это глубоко тронуло нас всех. Ведь это значит, что наши ценности совпадают с ценностями миллионов людей во многих странах мира. Это дает нам большую надежду", – отметил Сторчак.

Запись закадрового текста проводилась в Mirrortone Studios в Нью-Йорке.

https://www.facebook.com/oupdocumentary/posts/pfbid02qcDSorMJoYo4EMPLM7ofzpyLxcfEmeMSV9MS26itRSAsxQe4kdsHy15y9xVswbsfl

Премьера картины состоится в 2023 году.

ВИДЕО
Видео: The Organization of Ukrainian Producers / YouTube
Контекст:

Шрайбер имеет украинские корни – его предки по материнской линии эмигрировали в США из Украины и Польши.

В начале июля стало известно, что Шрайбер стал амбассадором платформы United24 в направлении Medical Aid. 15 августа он прибил в Украину. Это второй визит знаменитости после полномасштабного вторжения РФ.

Теги: актер, война России против Украины, Лиев Шрайбер
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