  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину

Запись закадрового текста с участием Шрайбера проводилась в Mirrortone Studios в Нью-Йорке Фото: OUP Documentary / Facebook

Отмечается, что актер попросил продюсеров дать согласие на использование фильма для сбора средств в помощь Украине.

"Шрайбер был максимально вовлечен в процесс, ему не безразлично все, что происходит в Украине. Он недавно посетил Киев и все видел своими глазами, поэтому у него есть впечатление и понимание, о чем он читает", – сказал Литвиненко.

Исполнительный продюсер Игорь Сторчак отметил, что актер согласился озвучить картину не за гонорар.

"Он попросил согласие на использование фильма как инструмента для сбора средств для помощи моей стране. Это глубоко тронуло нас всех. Ведь это значит, что наши ценности совпадают с ценностями миллионов людей во многих странах мира. Это дает нам большую надежду", – отметил Сторчак.

Запись закадрового текста проводилась в Mirrortone Studios в Нью-Йорке.

Премьера картины состоится в 2023 году.

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Видео: The Organization of Ukrainian Producers / YouTube