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"Дія" начинает тестировать функцию подачи заявки на обмен старых ламп на LED

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На этапе бета-тестирования услуга по обмену лампочек будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове
На этапе бета-тестирования услуга по обмену лампочек будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове
Фото: depositphotos.com

В приложении "Дія" открыли запись на бета-тестирование услуги по обмену пяти старых ламп на пять новых – энергосберегающих. Об этом сообщили в Telegram-канале "Дії".

Присоединиться к бета-тесту могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые имеют РНУКН (налоговый номер) и ранее не получали лампочки на "Укрпошті".

Записаться на тестирование можно по ссылке. На этапе бета-тестирования услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

Услугу в приложении "Дія" внедряет Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством экономики при поддержке Европейского союза и компании "Укрпошта".

Глава "Укрпошти" Игорь Смелянский в своем Facebook добавил, что обмен будет происходить одноразово: дин человек – один обмен. Менять пять раз по одной лампочке не получится, отметил он.

Смелянский также подчеркнул, что отслеживает по пабликам схемы, по которым украинцы собираются "обыграть систему" и получить больше лампочек, чем положено.

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/pfbid0DdzSDyaPpGKLj1yPfhKZ9cGaun3DhLv6h8CNnQJWXp9r6JbnKCgE3cBxHr4YFCFdl

Контекст:

Проект по обмену старых ламп накаливания на LED-лампы анонсировали в декабре прошлого года. Для этого Еврокомиссия выделила €30 млн, на которые закупят 50 млн лампочек.

Суть проекта – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, которая сильно пострадала из-за массированных российских атак.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Еврокомиссия, приложение, Игорь Смелянский, инфраструктура, Министерство цифровой трансформации, приложение Дія, тестирование
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