"Дія" начинает тестировать функцию подачи заявки на обмен старых ламп на LED

На этапе бета-тестирования услуга по обмену лампочек будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове Фото: depositphotos.com

Присоединиться к бета-тесту могут граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые имеют РНУКН (налоговый номер) и ранее не получали лампочки на "Укрпошті".

Записаться на тестирование можно по ссылке. На этапе бета-тестирования услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

Услугу в приложении "Дія" внедряет Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством экономики при поддержке Европейского союза и компании "Укрпошта".

Глава "Укрпошти" Игорь Смелянский в своем Facebook добавил, что обмен будет происходить одноразово: дин человек – один обмен. Менять пять раз по одной лампочке не получится, отметил он.

Смелянский также подчеркнул, что отслеживает по пабликам схемы, по которым украинцы собираются "обыграть систему" и получить больше лампочек, чем положено.