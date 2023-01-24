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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне заявили, что Bradley доставят в Украину в ближайшие недели

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М2 Bradley Украине предоставят США
М2 Bradley Украине предоставят США
Фото: EPA (иллюстративное)

Американские бронетранспортеры M2 Bradley будут доставлены в Украину в ближайшие недели. Об этом сообщил старший военный чиновник минобороны США на брифинге 23 января, текстовую версию которого опубликовала пресс-служба Пентагона.

Он отметил, что Bradley еще не были доставлены в Украину.

"Опять же, мы не будем заранее объявлять, когда они конкретно появятся. Мы позволим украинцам сделать это. Вы знаете, мы говорим о неделях, а не месяцах, так что [они будут доставлены] в относительно ближайшем будущем", – заявил чиновник.

Контекст:

4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято, а 6-го Пентагон опубликовал полный перечень военного пакета помощи Украине.

Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

10 января Райден заявлял, что поставки М2 Bradley Вооруженным силам Украины могут произойти уже в ближайшие недели.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Пентагон, военная техника, военная помощь, война России против Украины
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