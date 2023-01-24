В Пентагоне заявили, что Bradley доставят в Украину в ближайшие недели

Он отметил, что Bradley еще не были доставлены в Украину.
"Опять же, мы не будем заранее объявлять, когда они конкретно появятся. Мы позволим украинцам сделать это. Вы знаете, мы говорим о неделях, а не месяцах, так что [они будут доставлены] в относительно ближайшем будущем", – заявил чиновник.
4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято, а 6-го Пентагон опубликовал полный перечень военного пакета помощи Украине.
Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".
M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.
10 января Райден заявлял, что поставки М2 Bradley Вооруженным силам Украины могут произойти уже в ближайшие недели.