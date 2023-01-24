В Пентагоне заявили, что Bradley доставят в Украину в ближайшие недели

Он отметил, что Bradley еще не были доставлены в Украину.

"Опять же, мы не будем заранее объявлять, когда они конкретно появятся. Мы позволим украинцам сделать это. Вы знаете, мы говорим о неделях, а не месяцах, так что [они будут доставлены] в относительно ближайшем будущем", – заявил чиновник.