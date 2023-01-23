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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС одобрил €500 млн военной помощи для Украины, Венгрия разблокировала решение – СМИ

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Украина получит от ЕС дополнительную военную помощь
Украина получит от ЕС дополнительную военную помощь
Фото: pixabay.com

Европейский союз ратифицировал дополнительную военную помощь Украине на сумму €500 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники 23 января.

Соглашение о седьмом транше помощи было достигнуто на встрече 27 министров иностранных дел ЕС в Брюсселе после того, как западные страны не смогли договориться об отправке Украине боевых танков Leopard немецкого производства, отмечает агентство.

По словам дипломата ЕС, пакет в €500 млн ($542 млн) был одобрен вместе с дополнительными €45 млн на "нелетальное оборудование" для военной учебной миссии ЕС в Украине. Это агентству подтвердили еще два источника после закрытых переговоров министров.

Член ЕС Венгрия одобрила транш, но заявила о своем несогласии с новыми санкциями, особенно если они ограничат сотрудничество страны с РФ в области атомной энергетики. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции "заводят Европу в тупик", а все решения, которые могут привести к эскалации, противоречат интересам Венгрии.

Ожидалось, что министры обсудят использование российских активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, а также 10-й пакет санкций против России, который вступит в силу в следующем месяце.

19 января сообщалось, что Венгрия заблокировала седьмой транш помощи ЕС на вооружения для Украины.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России. Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".

В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета. Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, 6 декабря выступил министр финансов Венгрии Михай Варга, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отметил, что Еврокомиссия уже обозначила два возможных варианта решения вопроса – "гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС или это могут быть гарантии государств-членов".

10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.

24 ноября Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование Евросоюзом Венгрии, в том числе из-за злоупотребления Будапештом принципа единогласия при принятии решений в ЕС для давления на РФ.

Теги: санкции, Венгрия, военная помощь, война России против Украины, транш, Евросоюз
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