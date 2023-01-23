ЕС одобрил €500 млн военной помощи для Украины, Венгрия разблокировала решение – СМИ

Соглашение о седьмом транше помощи было достигнуто на встрече 27 министров иностранных дел ЕС в Брюсселе после того, как западные страны не смогли договориться об отправке Украине боевых танков Leopard немецкого производства, отмечает агентство.

По словам дипломата ЕС, пакет в €500 млн ($542 млн) был одобрен вместе с дополнительными €45 млн на "нелетальное оборудование" для военной учебной миссии ЕС в Украине. Это агентству подтвердили еще два источника после закрытых переговоров министров.

Член ЕС Венгрия одобрила транш, но заявила о своем несогласии с новыми санкциями, особенно если они ограничат сотрудничество страны с РФ в области атомной энергетики. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции "заводят Европу в тупик", а все решения, которые могут привести к эскалации, противоречат интересам Венгрии.

Ожидалось, что министры обсудят использование российских активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, а также 10-й пакет санкций против России, который вступит в силу в следующем месяце.

19 января сообщалось, что Венгрия заблокировала седьмой транш помощи ЕС на вооружения для Украины.