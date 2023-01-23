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ОБЩЕСТВО

Вступление Украины в НАТО достигло рекордной поддержки у украинцев – результаты соцопроса

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Против вступления в НАТО и ЕС выступили по 3% опрошенных
Против вступления в НАТО и ЕС выступили по 3% опрошенных
Фото: EPA

По результатам 20-го общенационального опроса в условиях войны, проведенного Социологической группой "Рейтинг", поддержка вступления Украины в НАТО за последние месяцы снова возросла и является самой высокой за историю наблюдений: на референдуме его поддержали бы 86%, против – 3%, не проголосовали бы 8%. Результаты опубликованы на сайте "Рейтинга" 23 января.

87% опрошенных украинцев поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума. Против выступили бы 3%, не проголосовали бы – 8%.

Отмечается, что поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп.

85% опрошенных поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Против такой инициативы 3%, безразлично отнеслись 7% опрошенных.

80% респондентов положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. Против такого объединения высказались 6%, безразличны к ней 9%. Идея военно-политических союзов с европейскими странами имеет высокую поддержку во всех региональных, возрастных и имущественных группах, подчеркивается в исследовании.

Опрос проводился 14–16 января 2023 года. Респонденты – население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населения. Выборочная совокупность – 1000 респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата.

Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября 2022 года результаты соцопроса КМИС.

Теги: НАТО, соцопрос, Евросоюз
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