Вступление Украины в НАТО достигло рекордной поддержки у украинцев – результаты соцопроса

Против вступления в НАТО и ЕС выступили по 3% опрошенных Фото: EPA

87% опрошенных украинцев поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума. Против выступили бы 3%, не проголосовали бы – 8%.

Отмечается, что поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп.



85% опрошенных поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Против такой инициативы 3%, безразлично отнеслись 7% опрошенных.



80% респондентов положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. Против такого объединения высказались 6%, безразличны к ней 9%. Идея военно-политических союзов с европейскими странами имеет высокую поддержку во всех региональных, возрастных и имущественных группах, подчеркивается в исследовании.



Опрос проводился 14–16 января 2023 года. Респонденты – население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населения. Выборочная совокупность – 1000 респондентов. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua