После завершения войны Россия как агрессор обязана будет выплатить Украине репарации – вице-президент Еврокомиссии

"Первое, что мы должны сделать в более длительной перспективе, – это привести эту войну к завершению и закончить ее победой Украины. Возникает вопрос: каким образом Россия будет вовлечена в этот послевоенный мир? Обязанностью России как агрессора является выплатить репарации Украине. Ответы на вопросы по послевоенным отношениям [с ЕС] будут отражением процессов в самой России: намерены ли они продолжать агрессивную империалистическую политику и готовить новые агрессивные планы. На этот вопрос может ответить только сама Россия, мы не можем ответить вместо нее", – отметил Домбровскис.

По его словам, ЕС будет продолжать отдаление от России в двусторонних отношениях. В частности, ЕС больше не может полагаться на российские энергетические поставки, поскольку Россия воспользовалась ими как инструментом для шантажа и манипуляций.

"Именно поэтому мы сейчас ищем альтернативные пути энергетического снабжения. Мы сделали это для этой зимы, нам нужно будет сделать это и для следующей зимы. Наша общая стратегия – отойти от российских поставок ископаемого горючего. Мы не можем полагаться на подобные страны", – сказал вице-президент Еврокомиссии.