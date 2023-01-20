ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

После завершения войны Россия как агрессор обязана будет выплатить Украине репарации – вице-президент Еврокомиссии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Домбровскис: Наша общая стратегия отойти от российских поставок ископаемого горючего
Домбровскис: Наша общая стратегия – отойти от российских поставок ископаемого горючего
Фото: EPA

Евросоюз будет продолжать избавляться от зависимости от энергетических поставок из России и намерен способствовать победе Украины в борьбе против российской агрессии, после чего РФ должна будет выплатить Украине репарации. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на дискуссии во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе 20 января, пишет "Укринформ".

"Первое, что мы должны сделать в более длительной перспективе, – это привести эту войну к завершению и закончить ее победой Украины. Возникает вопрос: каким образом Россия будет вовлечена в этот послевоенный мир? Обязанностью России как агрессора является выплатить репарации Украине. Ответы на вопросы по послевоенным отношениям [с ЕС] будут отражением процессов в самой России: намерены ли они продолжать агрессивную империалистическую политику и готовить новые агрессивные планы. На этот вопрос может ответить только сама Россия, мы не можем ответить вместо нее", – отметил Домбровскис.

По его словам, ЕС будет продолжать отдаление от России в двусторонних отношениях. В частности, ЕС больше не может полагаться на российские энергетические поставки, поскольку Россия воспользовалась ими как инструментом для шантажа и манипуляций.

"Именно поэтому мы сейчас ищем альтернативные пути энергетического снабжения. Мы сделали это для этой зимы, нам нужно будет сделать это и для следующей зимы. Наша общая стратегия – отойти от российских поставок ископаемого горючего. Мы не можем полагаться на подобные страны", – сказал вице-президент Еврокомиссии.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, нанесенный ущерб Украине в результате войны превышает $700 млрд.

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября 2022 года приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, война России против Украины, Евросоюз, Валдис Домбровскис, репарации
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
"Идеально". Кунаки снялась в вязаном халате
"Идеально". Кунаки снялась в вязаном халате
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
  "Мало". Билык выпустила новую песню. Видео
50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера
50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт сняла на видео свою получасовую тренировку под руководством тренера
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (42717)
2
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию (23595)
3
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения (23372)
4
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье (23077)
5
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина (22478)
6
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление (20895)
7
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16 (18417)
8
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля (16130)
 
 
 
 