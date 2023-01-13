Подоляк о последствиях войны в Украине для России: Будет запрягать лошадей, чтобы те по морю везли "Адмирала Кузнецова"

Такое мнение в интервью "24 каналу", опубликованном 12 января на сайте СМИ, высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
"Одним из последствий этой войны будет то, что Россия будет запрягать лошадей, чтобы те по морю везли [флагмана военно-морского флота РФ, авианесущего крейсера] "Адмирала Кузнецова". Потому что это технологически абсолютно отсталая нация. Они только могут покупать у кого-то технологии, – сказал советник главы ОПУ. – Но, если они будут находиться под санкциями, а это будет продолжаться независимо от финала войны, от того, что они пройдут через процедуру трибунала и репараций Украине. Санкции не будут отменяться еще слишком долго для России. И Россия постепенно будет максимально отсталой страной".
По словам Подоляка, РФ "не нужна никому", так как "в современном мире конкуренция – это открытые границы".
"Но Россия не умеет работать через открытые границы, она всегда хочет что-то украсть или кого-то обидеть. Поэтому Россия будет находиться в изоляции в любом случае, она будет постепенно деградировать. И так должно быть – Россия должна жить как варварская страна XVII века".
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило 9 января, что единственный в России военный авианосец "Адмирал Кузнецов" не способен идти своим ходом.
Издание The National Interest назвало корабль одним из пяти худших в истории. Такое же мнение высказал Business Insider.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Из страны-агрессора стали уходить международные компании. Так, согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, нанесенный ущерб Украине в результате войны превышает $700 млрд.
Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября 2022 года приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.