Cотрудник Atlantic Council представил правовой механизм обеспечения выплаты Россией репараций

Райли напомнил, что сейчас стоит вопрос правового механизма идентификации, замораживания, ареста и передачи Украине российских активов для обеспечения выплаты всех необходимых компенсаций и репараций. В качестве примера правового прецедента такого процесса он привел Парижское соглашение о репарациях 1949 года, предусматривающее арест и использование всех государственных и частных активов Рейха.
Аналитик отметил, что, согласно нормам международного публичного права, для задействования данного правового механизма нет необходимости получения согласия РФ на такие выплаты, как и нет необходимости полного военного поражения и оккупации российской территории.
"На основании международного права и опираясь на резолюцию Генассамблеи ООН, Украина предложит всем поддерживающим ее государствам подписать следующий документ: Международное соглашение о репарациях (IAR). Положения соглашения предусматривают согласие государства-подписантов, опираясь на упомянутые правовые положения, выявить, заморозить и конфисковать российские активы, которые затем будут переданы в компенсационный фонд. На основании соглашения IAR будет создан как сам компенсационный фонд, так и компенсационная комиссия для рассмотрения претензий", – рассказал эксперт.
Райли подчеркнул, что компенсационная комиссия будет оценивать исключительно претензии заявителей, то есть ответственность Москвы уже установлена и вопросами, на которые еще предстоит ответить компенсационной комиссии, являются только доказательства ущерба и размер претензии.
По словам Райли, активы, подлежащие аресту, будут включать в себя все государственные активы, такие как активы Центрального банка России, "Газпрома", "Роснефти", находящиеся на Западе. Также использованию подлежат и частные активы, относительно которых будет установлена их связь с государством РФ. Еще одним источником поступлений в компенсационный фонд, по словам Райли, будут сборы от экспорта российских нефти и газа.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.
После нападения на Украину Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд, сообщили в конце октября в Еврокомиссии. Ее глава, Урсула фон дер Ляйен, заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, а также изъять активы России для восстановления Украины, но для этого еще многое нужно сделать.
По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов.
Министр юстиции Денис Малюська говорил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.
Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.