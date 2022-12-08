Cотрудник Atlantic Council представил правовой механизм обеспечения выплаты Россией репараций

Райли отметил, что уже есть правовой прецедент ареста и использования всех государственных и частных активов страны-агрессора Фото: strategy-council.com

Райли напомнил, что сейчас стоит вопрос правового механизма идентификации, замораживания, ареста и передачи Украине российских активов для обеспечения выплаты всех необходимых компенсаций и репараций. В качестве примера правового прецедента такого процесса он привел Парижское соглашение о репарациях 1949 года, предусматривающее арест и использование всех государственных и частных активов Рейха.

Аналитик отметил, что, согласно нормам международного публичного права, для задействования данного правового механизма нет необходимости получения согласия РФ на такие выплаты, как и нет необходимости полного военного поражения и оккупации российской территории.

"На основании международного права и опираясь на резолюцию Генассамблеи ООН, Украина предложит всем поддерживающим ее государствам подписать следующий документ: Международное соглашение о репарациях (IAR). Положения соглашения предусматривают согласие государства-подписантов, опираясь на упомянутые правовые положения, выявить, заморозить и конфисковать российские активы, которые затем будут переданы в компенсационный фонд. На основании соглашения IAR будет создан как сам компенсационный фонд, так и компенсационная комиссия для рассмотрения претензий", – рассказал эксперт.

Райли подчеркнул, что компенсационная комиссия будет оценивать исключительно претензии заявителей, то есть ответственность Москвы уже установлена и вопросами, на которые еще предстоит ответить компенсационной комиссии, являются только доказательства ущерба и размер претензии.

По словам Райли, активы, подлежащие аресту, будут включать в себя все государственные активы, такие как активы Центрального банка России, "Газпрома", "Роснефти", находящиеся на Западе. Также использованию подлежат и частные активы, относительно которых будет установлена их связь с государством РФ. Еще одним источником поступлений в компенсационный фонд, по словам Райли, будут сборы от экспорта российских нефти и газа.