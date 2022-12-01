Подоляк: Запад четко дал понять: за войну, развязанную против Европы, будет платить только Россия

По словам Подоляка, в России делали ставку на то, что Европа устанет от Украины Фото: president.gov.ua

По его словам, в России делали ставку на то, что Европа устанет от Украины.

"Кремль надеялся увидеть протесты налогоплательщиков. Запад четко дал понять: за войну, развязанную против Европы, будет платить только Россия. Сегодня – арестами, конфискациями, компенсациями. Завтра – репарациями", – написал он.