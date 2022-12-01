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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Запад четко дал понять: за войну, развязанную против Европы, будет платить только Россия

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По словам Подоляка, в России делали ставку на то, что Европа устанет от Украины
По словам Подоляка, в России делали ставку на то, что Европа устанет от Украины
Фото: president.gov.ua

Западные страны дали понять Кремлю, что за развязанную против Украины войну будет платить только Россия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 1 декабря в Twitter.

По его словам, в России делали ставку на то, что Европа устанет от Украины. 

"Кремль надеялся увидеть протесты налогоплательщиков. Запад четко дал понять: за войну, развязанную против Европы, будет платить только Россия. Сегодня – арестами, конфискациями, компенсациями. Завтра – репарациями", – написал он.

Контекст:

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября на специальной сессии приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права в ходе вторжения в Украину, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Кремль, Европа, война России против Украины, репарации, Михаил Подоляк
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