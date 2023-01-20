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Венгрия заблокировала транш помощи ЕС Украине – СМИ

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Венгрия отказалась поддержать выделение средств на оружие для Украины
Венгрия отказалась поддержать выделение средств на оружие для Украины
Фото: pixabay.com

Венгрия заблокировала седьмой транш помощи ЕС на вооружения для Украины. Об этом сообщил RMF FM высокопоставленный дипломат Евросоюза 19 января.

Речь идет примерно о €0,5 млрд из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют летальное оружие и средства защиты для Украины с начала войны.

Страны Евросоюза окажут давление на Будапешт в понедельник во время встречи министров иностранных дел ЕС, пишет RMF. До сих пор Венгрия, которая сама не поставляет оружие Украине, воздерживалась от голосования при принятии решений по последующим траншам помощи и не блокировала эту поддержку.

Венгерское вето возмущает дипломатов ЕС, потому что не имеет другого оправдания, кроме того, что оно благоприятствует России, отмечает издание.

При этом Евросоюз может пойти по другому пути, говорится в статье. Когда Венгрия заблокировала €18 млрд макрофинансовой помощи Украине в начале декабря, ЕС принял правовой акт, который позволил бы доставить эту помощь в обход Венгрии. Этого было достаточно, чтобы Венгрия уступила, и в итоге 27 странам удалось принять пакет помощи.

Бюджет Фонда мира, седьмой транш которого на вооружение для Украины блокирует Венгрия, составляет €5,6 млрд. В этом году он был увеличен на €2 млрд в декабре с возможностью дальнейшего увеличения почти до €11 млрд.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России. Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".

В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета. Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, 6 декабря выступил министр финансов Венгрии Михай Варга, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отметил, что Еврокомиссия уже обозначила два возможных варианта решения вопроса – "гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС или это могут быть гарантии государств-членов".

10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.

24 ноября Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование Евросоюзом Венгрии, в том числе из-за злоупотребления Будапештом принципа единогласия при принятии решений в ЕС для давления на РФ.

Теги: Венгрия, помощь, финансовая помощь, война России против Украины, Евросоюз
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