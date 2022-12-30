Венгрия взяла Украину в заложники в борьбе за деньги ЕС, но для критических случаев есть решение – Кулеба

Глава МИД Украины отметил, что Венгрия "играет в свою игру" и "взяла Украину в заложники в своей борьбе за деньги, которые, по их мнению, должна им Еврокомиссия".
Politico пишет, что Евросоюз 12 декабря заключил с Венгрией соглашение, согласно которому сумма замороженных средств для Венгрии была сокращена с €7,5 млрд до €6,3 млрд.
Этот шаг воспринимался как победа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет СМИ. Но, по словам Кулебы, в этом есть и положительная сторона – Еврокомиссия "нашла способ, как сделать эту финансовую помощь Украине возможной без голосования Венгрии, так что теперь мы знаем, что для критических случаев есть решения".
ЕС в течение продолжительного времени критикует состояние венгерской демократии.
В 2013 году евродепутаты приняли так называемый отчет Тавареша (он был назван в честь депутата Европарламента от Португалии Руи Тавареша), в котором говорилось о рисках для независимости судебной системы Венгрии, свободы СМИ, избирательной системы, свободы вероисповедания и прав меньшинств.
В 2018 году Европарламент утвердил резолюцию с призывом к Совету Европейского союза применить против Венгрии ст. 7 Договора о Евросоюзе, которая предполагает ограничение члена союза в некоторых правах, в частности праве голоса в Совете ЕС.
Кроме того, власти Венгрии в течение последних лет активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол, пишет The Guardian. В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.
Как отмечает Reuters, в ЕС также недовольны поведением Орбана, который поддерживает тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным и "угрожает лишить ЕС единства, необходимого для введения и сохранения санкций против России за ведение войны против Украины".
24 ноября 2022 года Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование Евросоюзом Венгрии, в том числе из-за злоупотребления Будапештом принципа единогласия при принятии решений в ЕС для давления на РФ. 23 декабря Reuters сообщило, что Евросоюз заблокировал €22 млрд для Венгрии до тех пор, пока страна не проведет демократические реформы.