Венгрия взяла Украину в заложники в борьбе за деньги ЕС, но для критических случаев есть решение – Кулеба

Кулеба: Теперь мы знаем, что для критических случаев есть решения Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Глава МИД Украины отметил, что Венгрия "играет в свою игру" и "взяла Украину в заложники в своей борьбе за деньги, которые, по их мнению, должна им Еврокомиссия".

Politico пишет, что Евросоюз 12 декабря заключил с Венгрией соглашение, согласно которому сумма замороженных средств для Венгрии была сокращена с €7,5 млрд до €6,3 млрд.

Этот шаг воспринимался как победа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет СМИ. Но, по словам Кулебы, в этом есть и положительная сторона – Еврокомиссия "нашла способ, как сделать эту финансовую помощь Украине возможной без голосования Венгрии, так что теперь мы знаем, что для критических случаев есть решения".