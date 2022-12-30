ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Венгрия взяла Украину в заложники в борьбе за деньги ЕС, но для критических случаев есть решение – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Теперь мы знаем, что для критических случаев есть решения
Кулеба: Теперь мы знаем, что для критических случаев есть решения
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Венгрия использует Украину в борьбе за деньги из фондов ЕС, но Еврокомиссия нашла способ принимать решения, необходимые для поддержки Киева, даже тогда, когда Будапешт блокирует их. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Politico, которое вышло 30 декабря.

Глава МИД Украины отметил, что Венгрия "играет в свою игру" и "взяла Украину в заложники в своей борьбе за деньги, которые, по их мнению, должна им Еврокомиссия".

Politico пишет, что Евросоюз 12 декабря заключил с Венгрией соглашение, согласно которому сумма замороженных средств для Венгрии была сокращена с €7,5 млрд до €6,3 млрд. 

Этот шаг воспринимался как победа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет СМИ. Но, по словам Кулебы, в этом есть и положительная сторона – Еврокомиссия "нашла способ, как сделать эту финансовую помощь Украине возможной без голосования Венгрии, так что теперь мы знаем, что для критических случаев есть решения". 

Контекст:

ЕС в течение продолжительного времени критикует состояние венгерской демократии. 

В 2013 году евродепутаты приняли так называемый отчет Тавареша (он был назван в честь депутата Европарламента от Португалии Руи Тавареша), в котором говорилось о рисках для независимости судебной системы Венгрии, свободы СМИ, избирательной системы, свободы вероисповедания и прав меньшинств. 

В 2018 году Европарламент утвердил резолюцию с призывом к Совету Европейского союза применить против Венгрии ст. 7 Договора о Евросоюзе, которая предполагает ограничение члена союза в некоторых правах, в частности праве голоса в Совете ЕС.

Кроме того, власти Венгрии в течение последних лет активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол, пишет The Guardian. В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.

Как отмечает Reuters, в ЕС также недовольны поведением Орбана, который поддерживает тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным и "угрожает лишить ЕС единства, необходимого для введения и сохранения санкций против России за ведение войны против Украины".

24 ноября 2022 года Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование Евросоюзом Венгрии, в том числе из-за злоупотребления Будапештом принципа единогласия при принятии решений в ЕС для давления на РФ. 23 декабря Reuters сообщило, что Евросоюз заблокировал €22 млрд для Венгрии до тех пор, пока страна не проведет демократические реформы. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Еврокомиссия, МИД Украины, Венгрия, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, финансирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд
В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд
"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова
"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова
  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео
  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (236072)
2
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (147016)
3
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (48387)
4
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье (47815)
5
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (43596)
6
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди (38269)
7
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине (35854)
8
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу (30297)
 
 
 
 