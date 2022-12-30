Кулеба о Венгрии: Удивлен только тем, что они так откровенно "палятся"

"Я удивлен только тем, что они так откровенно "палятся" своими заявлениями. Как вот последнее заявление [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана: прекратите поставки оружия и прекратится война", – отметил Кулеба.
По его словам, венгерские власти, прежде всего, решают свои вопросы в Евросоюзе, однако это периодически затрагивает Украину.
"Реальный вред был только в мелких санкционных нюансах, когда венгры вытягивали каких-то личностей, бизнесы из санкционных списков. Во всем остальном… Это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники. И плюс идеологически есть совпадение в понимании законов истории между Орбаном и [президентом РФ Владимиром] Путиным, от этого возникают все эти заявления и комментарии. У меня нет каких-то стратегических беспокойств по этому поводу, потому что после победы Украины российский фактор исчезнет из венгерской политики и будут звучать другие заявления", – подчеркнул глава МИД.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".
Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.
26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".
14 октября Орбан призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
24 ноября Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование Евросоюзом Венгрии, в том числе из-за злоупотребления Будапештом принципа единогласия при принятии решений в ЕС для давления на РФ.
Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период 2002–2010 годов.