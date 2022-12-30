Кулеба о Венгрии: Удивлен только тем, что они так откровенно "палятся"

Кулеба: После победы Украины российский фактор исчезнет из венгерской политики и будут звучать другие заявления Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

"Я удивлен только тем, что они так откровенно "палятся" своими заявлениями. Как вот последнее заявление [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана: прекратите поставки оружия и прекратится война", – отметил Кулеба.

По его словам, венгерские власти, прежде всего, решают свои вопросы в Евросоюзе, однако это периодически затрагивает Украину.

"Реальный вред был только в мелких санкционных нюансах, когда венгры вытягивали каких-то личностей, бизнесы из санкционных списков. Во всем остальном… Это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники. И плюс идеологически есть совпадение в понимании законов истории между Орбаном и [президентом РФ Владимиром] Путиным, от этого возникают все эти заявления и комментарии. У меня нет каких-то стратегических беспокойств по этому поводу, потому что после победы Украины российский фактор исчезнет из венгерской политики и будут звучать другие заявления", – подчеркнул глава МИД.