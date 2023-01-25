Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции"

"Танковая коалиция сформирована. Все, кто сомневался, что это когда-либо произойдет, теперь видят: для Украины и партнеров нет ничего невозможного", – написал министр.

Он призвал всех союзников, у которых есть на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к коалиции и предоставить их как можно больше.

"Они сейчас на свободе", – добавил Кулеба, имея в виду лозунг "освободить "Леопардов", с которым украинцы обращались к правительству Германии в предыдущие дни.

So the tank coalition is formed. Everyone who doubted this could ever happen sees now: for Ukraine and partners impossible is nothing. I call on all new partners that have Leopard 2 tanks in service to join the coalition and provide as many of them as possible. They are free now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 25, 2023

Кулеба также поблагодарил Польшу, которая была первой страной, публично объявившей о поставке Leopard, что, по его словам, внесло решающий вклад в формирование "танковой коалиции".

"Впереди новые задачи: истребители западного образца, санкции, реализация формулы мира", – добавил министр.