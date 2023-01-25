Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции"

"Танковая коалиция сформирована. Все, кто сомневался, что это когда-либо произойдет, теперь видят: для Украины и партнеров нет ничего невозможного", – написал министр.
Он призвал всех союзников, у которых есть на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к коалиции и предоставить их как можно больше.
"Они сейчас на свободе", – добавил Кулеба, имея в виду лозунг "освободить "Леопардов", с которым украинцы обращались к правительству Германии в предыдущие дни.
So the tank coalition is formed. Everyone who doubted this could ever happen sees now: for Ukraine and partners impossible is nothing. I call on all new partners that have Leopard 2 tanks in service to join the coalition and provide as many of them as possible. They are free now.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 25, 2023
Кулеба также поблагодарил Польшу, которая была первой страной, публично объявившей о поставке Leopard, что, по его словам, внесло решающий вклад в формирование "танковой коалиции".
"Впереди новые задачи: истребители западного образца, санкции, реализация формулы мира", – добавил министр.
I had a call with @RauZbigniew and thanked Poland which was the first country to publicly announce Leopard 2 delivery, thus contributing crucially to the forming of the tank coalition. We have new tasks ahead: Western-type fighter jets, sanctions, Peace Formula implementation 1/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 25, 2023
Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 британских танков Challenger 2.
Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.