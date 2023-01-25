Украина рассчитывает привлечь в танковую коалицию широкий круг партнеров – Шмыгаль

Он напомнил, что сегодня Германия объявила о поставках танков Leopard Украине.

"Кроме того, Германия предоставила разрешение другим странам на реэкспорт Leopard в Украину. Рассчитываем привлечь в танковую коалицию широкий круг партнеров, чтобы получить как можно больше танков в кратчайшие сроки. Благодарны правительству Германии и всем странам, готовым передать Leopard 2 Украине", – написал глава правительства.

Контекст:

Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц.

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 британских танков Challenger 2.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.