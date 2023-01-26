Глава минобороны Словакии: Мы готовы обсудить передачу самолетов МиГ-29 Украине

Истребители МиГ-29 находятся на одной из баз в Словакии, отметил глава минобороны Фото: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky / Facebook

Об этом 25 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukraine Media Center Odesa, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Мы готовы обсудить передачу самолетов МиГ-29 Украине. Решение словацкого правительства зависит прежде всего от решения правительства Украины, а также от согласия союзников по этому вопросу. Мы это сейчас обсуждаем. Мы не собираемся передавать их куда-то еще. Мы хотим передать их Украине", – сказал глава минобороны Словакии.

По словам Надя, в случае передачи США истребителей F-16 Украине словацкая сторона может обеспечить обучение украинских пилотов.

"Пока это не произошло, и наш приоритет сейчас – передать Украине МиГ-29, чтобы помочь Украине обороняться", – резюмировал министр обороны Словакии.