Глава минобороны Словакии: Мы готовы обсудить передачу самолетов МиГ-29 Украине

Об этом 25 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukraine Media Center Odesa, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
"Мы готовы обсудить передачу самолетов МиГ-29 Украине. Решение словацкого правительства зависит прежде всего от решения правительства Украины, а также от согласия союзников по этому вопросу. Мы это сейчас обсуждаем. Мы не собираемся передавать их куда-то еще. Мы хотим передать их Украине", – сказал глава минобороны Словакии.
По словам Надя, в случае передачи США истребителей F-16 Украине словацкая сторона может обеспечить обучение украинских пилотов.
"Пока это не произошло, и наш приоритет сейчас – передать Украине МиГ-29, чтобы помочь Украине обороняться", – резюмировал министр обороны Словакии.
27 августа 2022 года стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29.
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер сообщал в интервью, опубликованном 12 декабря, что вопрос поставки в Украину самолетов МиГ-29 обсуждался с президентом Владимиром Зеленским. "Думаю, это тоже скоро будет сделано – самолеты появятся в Украине", – отметил Качер. По его словам, в один из утвержденных пакетов военной помощи Словакии Украине, кроме прочего, вошли "пару тысяч ракет для МиГ-29".