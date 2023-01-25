Украина хочет купить еще 11 САУ Zuzana 2 у Словакии – министр обороны Надь

Об этом 25 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukraine Media Center Odesa, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Могу сказать, что было подписано соглашение на восемь САУ, они уже в Украине. Также есть соглашение между Словакией, Германией, Данией и Норвегией на поставку в течение года еще 16 САУ Zuzana 2, которые будут оплачивать указанные страны, – рассказал глава минобороны. – Недавно я получил информацию, что есть запрос с украинской стороны на еще 11 этих гаубиц, мы ожидаем подписания соглашения. Мы тесно работаем с представителями Министерства обороны Украины, они посещали нас на прошлой неделе. Я надеюсь, что сможем прийти к соглашению".