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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина хочет купить еще 11 САУ Zuzana 2 у Словакии – министр обороны Надь

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Восьмую САУ Zuzana 2 Украина получила от Словакии в январе 2023 года
Восьмую САУ Zuzana 2 Украина получила от Словакии в январе 2023 года
Фото: Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO / Facebook

Украина хочет получить дополнительных 11 САУ Zuzana 2 от Словакии.

Об этом 25 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukraine Media Center Odesa, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Могу сказать, что было подписано соглашение на восемь САУ, они уже в Украине. Также есть соглашение между Словакией, Германией, Данией и Норвегией на поставку в течение года еще 16 САУ Zuzana 2, которые будут оплачивать указанные страны, – рассказал глава минобороны. – Недавно я получил информацию, что есть запрос с украинской стороны на еще 11 этих гаубиц, мы ожидаем подписания соглашения. Мы тесно работаем с представителями Министерства обороны Украины, они посещали нас на прошлой неделе. Я надеюсь, что сможем прийти к соглашению".

Контекст:

После нападения России на Украину 24 февраля 2022 года страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. 

Первые четыре САУ Zuzana 2 Украина получила от Словакии в августе, еще две – в октябре, седьмую – в ноябре, восьмую – в январе 2023 года.

Теги: Украина, Словакия, военная помощь, война России против Украины, соглашение, брифинг, гаубица, Ярослав Надь
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