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Словакия передала Украине восьмую САУ Zuzana 2 – минобороны

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САУ являются чрезвычайно важным элементом во время тяжелых боев в Украине, отметил глава минобороны Словакии
САУ являются чрезвычайно важным элементом во время тяжелых боев в Украине, отметил глава минобороны Словакии
Фото: mosr.sk

Словакия поставила Украине восьмую САУ Zuzana 2 – последнюю из гаубиц, согласно коммерческому контракту между странами.

Об этом 16 января в Facebook проинформировал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Самоходные гаубицы являются чрезвычайно важным элементом во время, к сожалению, тяжелых боев в Украине. Мы твердо стоим за нашего несправедливо страдающего соседа, который не заслуживает этой борьбы", – написал глава минобороны Словакии.

https://www.facebook.com/JaroNadPublic/posts/pfbid0Kzgpcq3EsEdNXTdCMYV1kwpmwzeRmxXr3qA6af65G79CeVvYkvZEeSUhUX9ZCoKCl

Контекст:

После нападения России на Украину 24 февраля 2022 года страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. 

Первые четыре САУ Zuzana 2 Украина получила от Словакии в августе, еще две – в октябре, седьмую – в ноябре

6 октября также стало известно, что Дания, Норвегия и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для ВСУ. Предполагается, что на средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц

Теги: Украина, Словакия, военная техника, ВСУ, война России против Украины, гаубица, Ярослав Надь
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