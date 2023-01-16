Словакия передала Украине восьмую САУ Zuzana 2 – минобороны

Об этом 16 января в Facebook проинформировал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Самоходные гаубицы являются чрезвычайно важным элементом во время, к сожалению, тяжелых боев в Украине. Мы твердо стоим за нашего несправедливо страдающего соседа, который не заслуживает этой борьбы", – написал глава минобороны Словакии.

Контекст:

После нападения России на Украину 24 февраля 2022 года страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Первые четыре САУ Zuzana 2 Украина получила от Словакии в августе, еще две – в октябре, седьмую – в ноябре.

6 октября также стало известно, что Дания, Норвегия и Германия оплатят производство гаубиц Zuzana 2 для ВСУ. Предполагается, что на средства трех стран построят 16 самоходных гаубиц.