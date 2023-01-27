Американский истребитель F-16 мог бы быть лучшим вариантом для Воздушных сил, стать основным самолетом – Игнат

Такое мнение 27 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Такой тип многоцелевого самолета, который является самым распространенным во всем мире (а F-16 является одним из таких самолетов), мог бы быть самым лучшим вариантом для Воздушных сил, чтобы стать одним основным самолетом, единым типом многоцелевого самолета", – считает Игнат.
Он отметил, что истребитель F-16 может "осуществлять удары по наземным целям различными типами вооружения", а также "стать частью противовоздушной обороны и защищать небо от воздушных атак".
По словам Игната, Украина имеет четыре типа самолетов: два типа истребителя (Су-27 и МиГ-29), штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24.
"Этот самолет [F-16] мог бы эти все функции объединить в себе… Поэтому на него больше внимания обращается относительно предоставления Украине", – подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.
13 сентября 2022 года Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.