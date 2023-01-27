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Американский истребитель F-16 мог бы быть лучшим вариантом для Воздушных сил, стать основным самолетом – Игнат

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Истребитель F-16 может "осуществлять удары по наземным целям различными типами оружия", отметил Игнат
Истребитель F-16 может "осуществлять удары по наземным целям различными типами оружия", отметил Игнат
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Истребитель F-16 мог бы стать единым типом многоцелевого самолета для Воздушных сил ВСУ.

Такое мнение 27 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Ukrinform TV, высказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Такой тип многоцелевого самолета, который является самым распространенным во всем мире (а F-16 является одним из таких самолетов), мог бы быть самым лучшим вариантом для Воздушных сил, чтобы стать одним основным самолетом, единым типом многоцелевого самолета", – считает Игнат.

Он отметил, что истребитель F-16 может "осуществлять удары по наземным целям различными типами вооружения", а также "стать частью противовоздушной обороны и защищать небо от воздушных атак".

По словам Игната, Украина имеет четыре типа самолетов: два типа истребителя (Су-27 и МиГ-29), штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24.

"Этот самолет [F-16] мог бы эти все функции объединить в себе… Поэтому на него больше внимания обращается относительно предоставления Украине", – подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Контекст:

13 сентября 2022 года Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.

Теги: Украина, военная помощь, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, спикер, брифинг, Юрий Игнат, F-16
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