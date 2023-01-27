Белый дом о вероятности поставок Украине самолетов: Не исключаем какие-либо конкретные системы

Он отметил, что США не принимают такие решения сами, а консультируются с союзниками и с украинцами.

"Вот почему по большей части мы не исключаем какие-либо конкретные системы. Мы пытались приспособить нашу помощь к борьбе, в которой участвуют украинцы. У меня нет ответа, мы будем тщательно обсуждать это, поскольку делаем все усилия по оказанию помощи украинцам, и мы будем адаптировать нашу помощь к тому, что им нужно", – сказал чиновник.