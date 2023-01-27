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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белый дом о вероятности поставок Украине самолетов: Не исключаем какие-либо конкретные системы

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В Белом доме прокомментировали возможность поставок Украине западных самолетов
В Белом доме прокомментировали возможность поставок Украине западных самолетов
Фото: EPA

Белый дом не исключает поставок Украине разных систем, которые могут понадобиться ей в борьбе против РФ. Об этом сообщил заместитель советника по нацбезопасности президента США Джон Файнер в эфире MSNBC 26 января, отвечая на вопрос о поставках Украине западных самолетов.

Он отметил, что США не принимают такие решения сами, а консультируются с союзниками и с украинцами.

"Вот почему по большей части мы не исключаем какие-либо конкретные системы. Мы пытались приспособить нашу помощь к борьбе, в которой участвуют украинцы. У меня нет ответа, мы будем тщательно обсуждать это, поскольку делаем все усилия по оказанию помощи украинцам, и мы будем адаптировать нашу помощь к тому, что им нужно", – сказал чиновник.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, военная помощь, Белый дом, самолеты, война России против Украины, F-16
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