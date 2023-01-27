Белый дом о вероятности поставок Украине самолетов: Не исключаем какие-либо конкретные системы

Он отметил, что США не принимают такие решения сами, а консультируются с союзниками и с украинцами.
"Вот почему по большей части мы не исключаем какие-либо конкретные системы. Мы пытались приспособить нашу помощь к борьбе, в которой участвуют украинцы. У меня нет ответа, мы будем тщательно обсуждать это, поскольку делаем все усилия по оказанию помощи украинцам, и мы будем адаптировать нашу помощь к тому, что им нужно", – сказал чиновник.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.