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На Западе начались дебаты о поставках истребителей Украине – Politico

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С 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов
С 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов
Фото: depositphotos.com

После утверждения поставок американских Abrams и немецких Leopard западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на западных военных чиновников и дипломатов.

Издание отмечает, что разговор о поставках истребителей инициировало украинское руководство при поддержке стран Балтии.

Politico пишет, что споры вокруг этого вопроса могут быть еще более ужесточенными, чем по поводу поставок танков. Однако несколько европейских чиновников и дипломатов заявили, что их правительства больше не считают эту идею неудачной.

"Вашингтон заявил Киеву, что поставки самолетов на данный момент невозможны. Там есть красная черта, но прошлым летом у нас была красная черта на HIMARS, однако их поставили. Потом это были боевые танки, ими тоже будут снабжать теперь", – сказал изданию неназванный дипломат.

Второй высокопоставленный представитель европейской страны также подчеркнул скорость, с которой растут поставки западного оружия. По его словам, поставки истребителей сегодня "совершенно немыслимы", но к обсуждению этого вопроса в Европе могут приступить через две-три недели.

В то же время другой проблемой для передачи западных истребителей является логистика, поскольку самолеты F-15 и F-16 требуют длинных и качественных взлетно-посадочных полос, которых нет в Украине.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, самолет, дебаты, вторжение, истребители, самолеты, война России против Украины, дипломаты, HIMARS, логистика, Leopard, Abrams
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