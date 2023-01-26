На Западе начались дебаты о поставках истребителей Украине – Politico

С 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов Фото: depositphotos.com

Издание отмечает, что разговор о поставках истребителей инициировало украинское руководство при поддержке стран Балтии.

Politico пишет, что споры вокруг этого вопроса могут быть еще более ужесточенными, чем по поводу поставок танков. Однако несколько европейских чиновников и дипломатов заявили, что их правительства больше не считают эту идею неудачной.

"Вашингтон заявил Киеву, что поставки самолетов на данный момент невозможны. Там есть красная черта, но прошлым летом у нас была красная черта на HIMARS, однако их поставили. Потом это были боевые танки, ими тоже будут снабжать теперь", – сказал изданию неназванный дипломат.

Второй высокопоставленный представитель европейской страны также подчеркнул скорость, с которой растут поставки западного оружия. По его словам, поставки истребителей сегодня "совершенно немыслимы", но к обсуждению этого вопроса в Европе могут приступить через две-три недели.

В то же время другой проблемой для передачи западных истребителей является логистика, поскольку самолеты F-15 и F-16 требуют длинных и качественных взлетно-посадочных полос, которых нет в Украине.