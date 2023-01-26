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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк: Считаю, что следующим решением после предоставления танков будет поставка Украине истребителей

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Яценюк: Речь идет о мировом порядке. Я уверен, что свободный мир примет решение предоставить Украине больше вооружений для защиты свободы и суверенитета
Яценюк: Речь идет о мировом порядке. Я уверен, что свободный мир примет решение предоставить Украине больше вооружений для защиты свободы и суверенитета
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Предоставление Украине танков было тестом на единство внутри НАТО и Альянс этот тест прошел, считает премьер-министр Украины 2014–2016 годов, основатель фонда Open Ukraine Арсений Яценюк. Об этом он сказал 25 января в эфире Sky News, видео опубликовано на YouTube-канале Яценюка.

Политик подчеркнул, что решение о предоставлении Украине танков – это "четкий знак мощного единства партнеров из НАТО", и напомнил, что время в этом вопросе критически важно.

"Убежден, что танки, которые будут предоставлены Украине, помогут нашей стране победить... Нам нужно получить танки как можно скорее. Без сомнения, российская армия и российский президент-агрессор не изменили своей основной цели. А главная их цель – захватить Украину и подорвать весь свободный мир. Поэтому время очень важно. Чем быстрее будут поставки, тем лучше", – сказал Яценюк.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин как военный преступник представляет угрозу безопасности всего свободного мира.

"Единственная опция, которая у нас есть  это полная победа Украины. Ведь эта война – это не только об Украине. Это война диктатуры и тирании против демократии и свободного мира. Поэтому мы победим в этой войне. Мы должны восстановить территориальную целостность Украинского государства, опять-таки  нет другой опции", – подчеркнул политик.

Он выразил убеждение, что решение Запада предоставить Украине танки было правильным и вскоре будут приняты и другие.

"Считаю, что следующее решение – это поставка Украине истребителей. В 2022-м все сомневались, что Украина получит Patriot. Но это решение было принято. То же касается и танков Leopard и М1 Abrams. И это решение было принято”, – подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что в этой войне речь идет о жизни украинцев, о независимости суверенной Украины, о свободе и безопасности всего мира, в том числе США, Британии и ЕС.

"Речь идет о мировом порядке. Я уверен, что свободный мир примет решение предоставить Украине больше вооружений для защиты свободы и суверенитета",  подытожил Яценюк.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину. 

Теги: Арсений Яценюк, НАТО, танки, военная техника, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины
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