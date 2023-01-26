Яценюк: Считаю, что следующим решением после предоставления танков будет поставка Украине истребителей

Яценюк: Речь идет о мировом порядке. Я уверен, что свободный мир примет решение предоставить Украине больше вооружений для защиты свободы и суверенитета Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Политик подчеркнул, что решение о предоставлении Украине танков – это "четкий знак мощного единства партнеров из НАТО", и напомнил, что время в этом вопросе критически важно.

"Убежден, что танки, которые будут предоставлены Украине, помогут нашей стране победить... Нам нужно получить танки как можно скорее. Без сомнения, российская армия и российский президент-агрессор не изменили своей основной цели. А главная их цель – захватить Украину и подорвать весь свободный мир. Поэтому время очень важно. Чем быстрее будут поставки, тем лучше", – сказал Яценюк.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин как военный преступник представляет угрозу безопасности всего свободного мира.

"Единственная опция, которая у нас есть – это полная победа Украины. Ведь эта война – это не только об Украине. Это война диктатуры и тирании против демократии и свободного мира. Поэтому мы победим в этой войне. Мы должны восстановить территориальную целостность Украинского государства, опять-таки – нет другой опции", – подчеркнул политик.

Он выразил убеждение, что решение Запада предоставить Украине танки было правильным и вскоре будут приняты и другие.

"Считаю, что следующее решение – это поставка Украине истребителей. В 2022-м все сомневались, что Украина получит Patriot. Но это решение было принято. То же касается и танков Leopard и М1 Abrams. И это решение было принято”, – подчеркнул он.

Яценюк напомнил, что в этой войне речь идет о жизни украинцев, о независимости суверенной Украины, о свободе и безопасности всего мира, в том числе США, Британии и ЕС.

"Речь идет о мировом порядке. Я уверен, что свободный мир примет решение предоставить Украине больше вооружений для защиты свободы и суверенитета", – подытожил Яценюк.