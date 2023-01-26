Немецкие танки Leopard 2 прибудут в Украину до конца марта – минобороны ФРГ

Об этом 26 января во время визита в Саксонию-Анхальт заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует Focus.

По словам главы минобороны Германии, Украина получит танки к "концу первого квартала".

Писториус назвал "своевременным" решение ФРГ о передаче Украине немецких Leopard 2 на фоне угрозы нового масштабного наступления России, которое ожидается весной.

Накануне, 25 января, Писториус говорил, что первые танки Leopard 2 могут быть в Украине примерно через три месяца.