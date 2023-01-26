Немецкие танки Leopard 2 прибудут в Украину до конца марта – минобороны ФРГ

Об этом 26 января во время визита в Саксонию-Анхальт заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует Focus.
По словам главы минобороны Германии, Украина получит танки к "концу первого квартала".
Писториус назвал "своевременным" решение ФРГ о передаче Украине немецких Leopard 2 на фоне угрозы нового масштабного наступления России, которое ожидается весной.
Накануне, 25 января, Писториус говорил, что первые танки Leopard 2 могут быть в Украине примерно через три месяца.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".