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Немецкие танки Leopard 2 прибудут в Украину до конца марта – минобороны ФРГ

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Украина получит немецкие танки к "концу первого квартала", отметил Писториус
Украина получит немецкие танки к "концу первого квартала", отметил Писториус
Скриншот: Bundeswehr / Facebook

Германия поставит Украине немецкие танки Leopard 2 до конца марта.

Об этом 26 января во время визита в Саксонию-Анхальт заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует Focus.

По словам главы минобороны Германии, Украина получит танки к "концу первого квартала".

Писториус назвал "своевременным" решение ФРГ о передаче Украине немецких Leopard 2 на фоне угрозы нового масштабного наступления России, которое ожидается весной.

Накануне, 25 января, Писториус говорил, что первые танки Leopard 2 могут быть в Украине примерно через три месяца.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".

Теги: Германия, Украина, танки, ФРГ, военная помощь, война России против Украины, Борис Писториус, Leopard
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