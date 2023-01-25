Столтенберг о передаче танков Abrams Украине: Вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard это может иметь большое значение в борьбе против РФ

Такое мнение 25 января в Twitter высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я решительно приветствую президента Соединенных Штатов Джо Байдена и лидерство США в предоставлении танков Abrams Украине, – написал генсек Альянса. – Союзники по НАТО едины в нашей поддержке самообороны Украины. Вместе с британскими танками Challenger и немецкими Leopard 2 это может иметь большое значение в борьбе против России".

Контекст:

Первой страной, которая решила предоставить Украине танки, стала Великобритания. Об этом 16 января объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. 22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

О предоставлении Украине 31 танка Abrams Байден сообщил вечером 25 января.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".