Ермак: 31 Abrams – это только начало сотрудничества по танкам

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram 25 января.

"США передадут нам 31 Abrams. Это только начало сотрудничества по танкам. Это сняты ограничения по поставкам таких вооружений. Теперь мы получим танки от США, Германии, Великобритании. И не только от них – дальше, больше. Главное, что это только начало. Нам нужны сотни танков", – заявил он.

Ермак уверен, что Украина получит необходимое ей количество танков.

Сегодня, по его словам, исторический день – "один из тех, которые определят нашу дальнейшую победу".

"Мы вернем все наши территории. Болото, что с лицом?" – добавил он.