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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: 31 Abrams – это только начало сотрудничества по танкам

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Ермак: Болото, что с лицом?
Ермак: Болото, что с лицом?
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Украине нужны сотни танков, и предоставление США Abrams – только начало сотрудничества с партнерами по этому виду вооружения.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram 25 января. 

"США передадут нам 31 Abrams. Это только начало сотрудничества по танкам. Это сняты ограничения по поставкам таких вооружений. Теперь мы получим танки от США, Германии, Великобритании. И не только от них – дальше, больше. Главное, что это только начало. Нам нужны сотни танков", – заявил он. 

Ермак уверен, что Украина получит необходимое ей количество танков. 

Сегодня, по его словам, исторический день – "один из тех, которые определят нашу дальнейшую победу".

"Мы вернем все наши территории. Болото, что с лицом?" – добавил он. 

Контекст:

Первой страной, которая решила предоставить Украине танки, стала Великобритания. Об этом 16 января объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. 

25 января канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ предоставит ВСУ роту основных немецких танков Leopard 2. Позже в тот же день президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, танки, вооружение, война России против Украины, Андрей Ермак, сотрудничество
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