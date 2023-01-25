Ермак: 31 Abrams – это только начало сотрудничества по танкам

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram 25 января.
"США передадут нам 31 Abrams. Это только начало сотрудничества по танкам. Это сняты ограничения по поставкам таких вооружений. Теперь мы получим танки от США, Германии, Великобритании. И не только от них – дальше, больше. Главное, что это только начало. Нам нужны сотни танков", – заявил он.
Ермак уверен, что Украина получит необходимое ей количество танков.
Сегодня, по его словам, исторический день – "один из тех, которые определят нашу дальнейшую победу".
"Мы вернем все наши территории. Болото, что с лицом?" – добавил он.
Первой страной, которая решила предоставить Украине танки, стала Великобритания. Об этом 16 января объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
25 января канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ предоставит ВСУ роту основных немецких танков Leopard 2. Позже в тот же день президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине 31 танка Abrams.