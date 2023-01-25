США предоставят Украине 31 танк Abrams – Байден

Он отметил, что Украина хочет защитить свои территории и провести контрнаступление.

"Сегодня я объявляю, что США предоставляют 31 танк Abrams Украине, потому что это поддержит возможность Украины защитить свою территорию, достичь своих стратегических целей", – сказал президент США.

По словам Байдена, нужно, чтобы украинские военные "эффективно оперировали этими танками на поле боя".

"Поэтому мы начнем обучение как можно быстрее", – сказал президент.