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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США предоставят Украине 31 танк Abrams – Байден

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Байден: Предоставление танков поддержит возможность Украины защитить свою территорию, достичь своих стратегических целей
Байден: Предоставление танков поддержит возможность Украины защитить свою территорию, достичь своих стратегических целей
Фото: EPA

США предоставят Украине 31 танк M1 Abrams. Об этом сообщил президент США Джо Байден на брифинге 25 января, трансляцию вела украинская служба "Голосу Америки".

Он отметил, что Украина хочет защитить свои территории и провести контрнаступление.

"Сегодня я объявляю, что США предоставляют 31 танк Abrams Украине, потому что это поддержит возможность Украины защитить свою территорию, достичь своих стратегических целей", – сказал президент США.

По словам Байдена, нужно, чтобы украинские военные "эффективно оперировали этими танками на поле боя".

"Поэтому мы начнем обучение как можно быстрее", – сказал президент.

Контекст:

США выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена по состоянию на 6 января 2023 года. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $27 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года – на сумму более $24,2 млрд. 

При этом танки Abrams все еще не поставлялись в Украину, несмотря на запросы. В частности, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил на брифинге 18 января, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams, потому что "это очень сложная техника", дорогая и на ней трудно тренироваться.

Канцлер Германии Олаф Шольц 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

18 января в интервью Süddeutsche Zeitung Шольц сказал, что, вероятно, готов поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams. Газета писала, что об этом Шольц сказал в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме того, Великобритания намерена поставить Украине 14 британских танков Challenger 2.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Джо Байден, танки, военная помощь, война России против Украины
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