Норвегия предоставит танки Украине – минобороны

По словам Грама, передачу танков Украине поддерживает правительство страны.

При этом глава минобороны Норвегии не уточнил, какое количество танков будет поставлено Киеву.

Грам отметил, что передача танков должна быть подкреплена обучением украинских солдат.

Министр обороны подчеркнул, что у Норвегии есть немецкие танки Leopard 2А4.

Контекст:

Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц.

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.

О намерении поставить Украине 14 танков Challenger 2 заявила Великобритания. 25 января о передаче Украине 31 танка Abrams заявил президент США Джо Байден.