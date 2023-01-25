"Важный шаг к победе. Двигаемся вперед". Зеленский поблагодарил Байдена за 31 Abrams

Об этом Зеленский написал Twitter 25 января.

"Спасибо президенту США Джо Байдену за очередное сильное решение – предоставить Украине танки Abrams. Благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку, – отметил глава Украинского государства. – Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождения от захватчиков Украины. Двигаемся вперед!"

Дякую @POTUS за чергове сильне рішення – надати * танки Abrams. Вдячний * народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення * від загарбників. Рухаємося вперед!

Контекст:

Первой страной, которая решила предоставить Украине танки, стала Великобритания. Об этом 16 января объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. 22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

О предоставлении Украине 31 танка Abrams Байден сообщил вечером 25 января.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал другие страны присоединяться к "танковой коалиции".